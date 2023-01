CALCIO SERIE C – La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dalla Pro Vercelli 1892, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Della Morte.

Il giocatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2026.

Della Morte, attaccante classe ’99, in questa prima parte di campionato con la maglia della Pro Vercelli, è sceso in campo in 23 occasioni, siglando 9 reti e servendo 2 assist.