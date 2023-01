Contro il Torre Pellice MC Control Diavoli Vicenza salgono sull’… ottovolante

HOCKEY IN LINE SERIE A – Mc Control Diavoli Vicenza conquista la vittoria sulla pista di casa contro Old Style Torre Pellice con il risultato di 8-1, al termine di una gara non spettacolare, che ci ha messo un po’ a sbloccarsi. I biancorossi hanno concluso molto, ci hanno provato dal primo minuto, ma gli Old Style, ben posizionati in pista, hanno saputo chiudersi e hanno potuto contare su un’ottima prova del portiere, Armand Pilon, che ha limitato i danni. I vicentini, dopo il temporaneo svantaggio subito in inferiorità, a segno De Biasio, hanno ottenuto il pareggio dopo circa 30 secondi con il tiro di Sigmund e sono passati in vantaggio dopo poco più di un minuto con Pace. Da quel momento i padroni di casa hanno preso in mano le redini dell’incontro e allungato con le reti di Hodge, di nuovo Pace e Dal Sasso, chiudendo il primo tempo sul 5-1. Nella seconda frazione di gioco i biancorossi sono andati subito in rete con Delfino, che ha raddoppiato dopo circa quattro minuti e, alla seconda situazione di power play a favore, con Francesco Campulla, chiudendo con il risultato di 8-1. Nel complesso la gara non è stata particolarmente brillante ed emozionante, ma i Diavoli hanno gestito disco e gioco per quasi tutta la gara, anche se gli avversari non hanno mai mollato e hanno fatto scaldare stecca e guanti al portiere di casa, Filippo Olando.

Pronostico quindi confermato per i Diavoli che hanno avuto tantissime occasioni, hanno colpito tre pali, hanno fatto possesso del disco e pattinato bene, hanno messo in pista nella seconda frazione di gioco anche la terza linea e tutto il roster a disposizione e al termine hanno confermato le qualità della squadra.

“E’ stata una partita come ce l’aspettavamo – ha dichiarato a fine gara Fabrizio Pace, attaccante dei Diavoli, autore di due reti – Loro si sono chiusi in difesa e noi dovevamo provare a buttarla dentro. Il portiere avversario ha parato tanti tanti tiri, ma alla fine siamo riusciti a fare otto gol che ci hanno permesso di vincere la partita”.

– A passare in vantaggio sono stati gli avversari: avete mai avuto dei dubbi?

“In queste partite non si puoi mai dire di essere sicuri di vincere, però forse ci siamo fatti trovare un po’ impreparati e anche poi quando abbiamo avuto l’opportunità di sfruttare il power play. Lavoreremo sicuramente su questi due aspetti”.

– Prossimo impegno a Monleale, una trasferta lunga…

“Ogni prossimo impegno ci servirà per prepararci in vista della Coppa Italia. Adesso abbiamo Monleale e andremo lì a fare la nostra partita, sempre cercando di migliorare quei piccoli aspetti che ci mancano e di perfezionare il nostro gioco”.

– Cosa manca adesso ai Diavoli per essere al top?

“Secondo me manca forse un po’ di attenzione in più in difesa”.

– Il gol questa sera è arrivato dopo un po’ di minuti e tanti tentativi: forse cercate le soluzioni più difficili?

“Questa partita è servita anche a questo. Nei primi minuti abbiamo cercato forse di segnare dei gol belli, ma bisogna mettersi in testa che per vincere le partite servono i gol anche brutti o, meglio, sporchi, soprattutto quando si arriva alle fasi finali o contro squadre di calibro maggiore”.

– Ogni gara serve per prepararsi ai momenti decisivi, a partire dal grande appuntamento di metà febbraio con la Coppa Italia a Vicenza.

“Sarà un’ottima occasione per dimostrare la vera faccia di questa squadra, che secondo me è la migliore del campionato. Però bisogna dimostrarlo in campo. Per fortuna giocando in casa la Final Six avremo una grande chance. Saremo anche esposti a tante pressioni, però avremo la grande possibilità di portare a casa questa Coppa”.

– Nel 2019 il primo titolo dei Diavoli è stata la vittoria della Coppa Italia, proprio a Vicenza, in uno splendido week end di hockey. Cosa ti hanno raccontato i tuoi compagni che l’hanno vissuta?

“Io ho avuto la fortuna di vincere Coppe e campionati e il successo di un titolo così non ha prezzo. Ogni torneo che disputiamo, come primo obiettivo deve avere la vittoria. Mi hanno detto che è stata un’esperienza fantastica, ma me lo aspettavo e non vedo l’ora di poter replicare questo spettacolo”.

Mc Control Diavoli Vicenza – Old Style Torre Pellice 8-1 (5-1)

Mc Contro Diavoli Vicenza: Olando, Laner, Pace, Delfino, Dal Sasso, Frigo N., Hodge, Campulla L., Centofante, Campulla F., Sigmund, Chiamenti, Sigmund, Dell’Uomo, Vendrame, Trevisan. All. Corso A.

Old Style Torre Pellice: Armand Pilon, Benedetto, Cammarata, Montanari., Benedetto., Albis, De Biasio, Michelin Salomon, Rocca, Viglianco, Penna, Durante. All. Battaglia E.

Arbitri: Gallo e Slaviero

RETI. PT: 12.02 De Biasio (T) pp, 12.35 Sigmund (V), 13.46 Pace (V), 14.38 Hodge (V), 17.23 Pace (V), 19.13 Dal Sasso (V); ST: 20.24 Delfino (V), 24.17 Delfino (V), 38.12 Campulla F. (V) pp.