I Diavoli Vicenza travolgono Monleale e festeggiano il primo gol di Centofante

HOCKEY IN LINE SERIE A – I Diavoli chiudono con una goleada la gara casalinga contro Monleale ed ottengono i tre punti con il risultato di 11-1. Non c’è mai stata partita, anche se non è stata la miglior gara per i biancorossi.

Assenti nelle fila dei berici Vendrame e Dal Sasso, rientro invece per Olando e Cantele, con qualche cambio anche per i giovani Chiamenti, Montolli, Dell’Uomo, Trevisan e Centofante che ha realizzato il suo primo gol stagionale.

Gli avversari hanno lottato, hanno anche contenuto in parte i padroni di casa e dopo lo svantaggio hanno recuperato e pareggiato, sfruttando un power play a favore, ma è durata pochissimi secondi, appena i biancorossi hanno spinto sull’acceleratore non ce n’è stato per nessuno.

Nel primo tempo Vicenza parte subito forte e colpisce il palo con Delfino, poi però qualche disattenzione in difesa viene salvata da Frigo, pronto a chiudere la porta ogni volta che gli avversari si avvicinano. Ci prova Pace e risponde Grando, ma alla seconda occasione il numero 33 biancorosso non perdona e porta in vantaggio i suoi. Alla penalità fischiata a Delfino, Monleale riesce a pareggiare, però dopo dodici secondi segna di nuovo Delfino che dopo un’altra manciata di secondi torna al gol. Penalità a Monleale e realizza ancora Delfino sempre servito da Sigmund. Prima dell’intervallo para di nuovo Grando e torna a segnare Delfino portando i suoi sul 5-1.

Nella seconda frazione di gioco gli avversari cambiano portiere e Cusin fa tutto il possibile per arginare le incursioni dei padroni di casa che allungano nuovamente con Pace, doppietta per lui, con Delfino, che colpisce un altro palo, e segna altri tre gol, di cui uno in inferiorità, e con Sigmund, servito dal bomber biancorosso (sette reti al termine per lui), in gol con la squadra sempre in inferiorità. Prima della fine si mette in mostra Michele Frigo con due grandi parate e c’è da registrare anche il centro di Filippo Centofante, il primo della stagione.

“Questa partita l’abbiamo dominata fin dall’inizio – ha dichiarato a fine gara Filippo Centofante – Ci siamo preparati anche visto che nella scorsa partita avevamo fatto fatica ad ingranare”.

– Anche stasera qualche defezione dovuta all’impegno nei mondiali e a qualche acciacco. Come si sente e come ha visto questa ripresa di campionato?

“Personalmente mi sento molto bene – ha spiegato Fabrizio Pace, attaccante dei biancorossi – Ho visto la squadra che si è allenata tanto nel periodo di stop del campionato e siamo tutti pronti per la prosecuzione della stagione”.

– Soddisfatto delle prestazioni dopo aver fatto bene anche al Mondiale?

“Sono molto contento e dobbiamo continuare così. Sarò però soddisfatto se ripeterò le stesse prestazioni contro squadre di calibro come Milano, Asiago e altre”.

– Stasera due reti, la scorsa settimana ci ha provato tante volte, ma il gol non è arrivato.

“La scorsa settimana ci ho provato più e più volte, ma niente da fare. Stavolta è andata, invece, e speriamo che continui ad andare così anche nelle prossime partite”.

Pe Filippo Centofante il primo gol stagionale: “Sono contento ed è importante cogliere le occasioni che vengono date in una squadra di questo calibro e spero di segnare più spesso”.

Mc Control Diavoli Vicenza – Monleale Sportleale (5-1) 11-1

Mc Contro Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Pace, Delfino, Frigo N., Hodge, Campulla L., Centofante, Dell’Uomo, Campulla F., Sigmund, Cantele, Montolli, Chiamenti, Trevisan. All. Corso A.

Monleale Sportleale: Grando, Cusin, Perazzelli, Novelli, Ghiglione, Rolandi, Faravelli, Cantarutti, Lusignani, Pagani, Demichelis, Zancanaro. All. Tarantola A.

Arbitri: Zoppelletto e Strazzabosco

RETI. PT: 6.08 Pace (V), 9.56 Novelli (M), 10.08 Delfino (V), 10.33 Delfino (V), 14.45 Delfino (V) pp, 16.53 Delfino (V); ST: 22.13 Pace (V), 23.07 Delfino (V), 33.02 Delfino (V), 34.31 Sigmund (V) pk, 34.41 Delfino (V) pk, 39.56 Centofante (V).

Fotogallery Vito de Romeo