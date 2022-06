L’Under 13 del Trissino campione d’Italia: l’Hockey Valdagno secondo nell’U17

HOCKEY PISTA – Il Trissino Hockey 05 ed il Follonica Hockey 1952 si laureano Campioni d’Italia rispettivamente per la categoria Under 13 e Under 17.

La società maremmana si assicura due scudetti a livello giovanili, dopo l’Under 11 della settimana scorsa, continuando il dominio che ha portato in riva al Tirreno nove scudetti negli ultimi 6 anni, ininterrottamente almeno uno dal 2015 per un totale di 19 scudetti dal 2000, la più titolata dell’ultimo ventennio.

Per il Trissino, invece, è l’ottavo scudetto, il secondo per il Trissino 05.

Quest’ultimo si è imposta nelle finali Under 13 per 5-0 proprio sul Follonica Hockey, sconfitto solo dai vicentini dopo il percorso netto della qualificazione: quattro i gol di Filippo Mazzaggio. Terzo il Sandrigo Hockey.

Invece il Follonica Hockey si è imposto nella categoria Under 17 contro il Valdagno. I maremmani vincono 3-0 la finalissima grazie a tre gol di Mattia Polverini, dopo l’accesa sfida in semifinale contro il Follonica “A” vinto all’ultimo minuto. Terza posizione per il Breganze Hockey, vincendo ai rigori sulla squadra “A”.

Doppia affermazione per la Pumas Viareggio nelle due rassegne di Coppa Italia, sia Under 13 sia Under 17. Per la prima volta nella loro storia conquistano due coccarde, grazie alle vittorie in Under 17 sul Sarzana ed in Under 13 sul Montecchio Precalcino.

La prossima settimana l’ultimo atto delle Finali nazionali con la rassegna tricolore a Scandiano (Reggio Emilia) per la categoria Under 19 che chiuderà la lunga stagione giovanile per club, per aprire l’estate delle selezioni per le nazionali italiane che inizierà con il Trofeo delle Regioni nell’ultimo weekend di giugno, riservato alle categorie Under 13, Under 15 e Under 17.

Tutte le partite si possono trovare su hockeypista.fisrtv.it

Le migliori foto della giornata saranno inserite su www.italianrollergames.it e www.fisr.it/hockeypista