Ottavia Cestonaro dice di sì a Marco Zanon: la proposta di matrimonio al 6 Nazioni

Una storia d’amore tra due grandi campioni dello sport vicentino con una proposta di matrimonio arrivata niente meno che, in uno stadio, l’Olimpico di Roma, in occasione della sfida del 6 nazioni tra l’Italia e la Scozia di rugby.

Al termine della gara persa dagli azzurri Marco Zanon, giocatore bassanese in forza alla Benetton Rugby, ha chiesto ad Ottavia Cestonaro, pluricampionessa di salto in lungo, triplo e prove multiple, di sposarlo: lei, dopo lo stupore iniziale, ha detto di… sì! L’abbraccio ed un bacio hanno suggellato una promessa per… sempre!