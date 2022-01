I Diavoli Vicenza nel derby con i Ghosts Padova per chiudere in casa la regular season

HOCKEY IN LINE SERIE A – Mc Control Diavoli Vicenza giocherà l’ultima partita di regular season in casa, sabato 29 gennaio (inizio gara per tutti alle ore 20), contro Ghosts Padova.

I vicentini affrontano quest’ultima sfida della prima fase del campionato saldi al secondo posto di classifica, alle spalle di Milano, battuto ai rigori due settimane fa, ed inseguono a due lunghezze di distanza, mentre Padova ha disputato una buona prima parte di stagione, ma con risultati altalenanti, alternando alcuni successi a qualche sconfitta, frutto di una squadra giovane che sta crescendo e deve fare ancora esperienza, che però può mettere in difficoltà chiunque, vedi Milano la scorsa settimana a cui ha tenuto testa per tutto il primo tempo.

All’andata è terminata con una vittoria dei biancorossi per 3-2, al termine di una gara combattuta e sofferta, e sarà importante non abbassare la guardia.

Fra i protagonisti di questa stagione, nelle fila dei Diavoli, Matteo Francon, difensore classe 2001, ex dei Ghost, 17 partite e 14 gol, anche se, come sottolinea lui, almeno un paio non glieli hanno attribuiti: perché non per tutti segnare non conta, come ha sottolineato dopo la tripletta della scorsa settimana.

“Alla fine si ricorda chi ha segnato e non chi ha fatto l’assist. Certo è importante soprattutto il risultato, ma se faccio gol è anche meglio.” ha spiegato dopo la gara a Cittadella.

E in merito alla sfida contro i suoi ex compagni dei Ghosts ha aggiunto: “E’ una partita importante, contro i miei ex compagni, quindi bisognerà giocare bene. Voglio dimostrare che sto facendo grandi passi qui a Vicenza e quindi mi impegnerò per dare il massimo”.