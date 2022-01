Domenica non si gioca la sfida tra LR Vicenza ed Alessandria

CALCIO SERIE B – Ancora un rinvio per il LR Vicenza, che non giocherà neppure la gara in programma domenica 16 gennaio al Menti contro l’Alessandria. In serata é arrivata l’ufficialità.

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

viste le istanze presentate dalle società Cosenza Calcio, F.C. Crotone e L.R. Vicenza;

preso atto delle allegate comunicazioni emesse, rispettivamente, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e dall’Azienda ULSS n. 8 Berica di Vicenza, nonché delle integrazioni pervenute in sede istruttoria;

d’intesa con i Consiglieri ex art. 7.1.c) dello Statuto LNPB, in ottemperanza alla deliberazione assunta all’unanimità nella seduta consiliare del 20 dicembre 2021 e assembleare del 23 dicembre 2021;

a parziale modifica del C.U. LNPB n. 98 del 27 dicembre 2021;

tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto della LNPB;

dispone

il rinvio delle gare CITTADELLA – COSENZA, PARMA – CROTONE e L.R. VICENZA -ALESSANDRIA, valide per la 19ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022,

programmate tra sabato 15 e e domenica 16 gennaio p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B.