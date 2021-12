Al Circolo Tennis Vicenza medici in campo nel ricordo del dottor Morisani

TENNIS – Solo il COVID aveva interrotto l’ormai tradizionale torneo dei medici in ricordo del dottor Carlo Morisani, figura molto stimata tra i colleghi e amatissima dai suoi pazienti a cui metteva a disposizione la sua grande professionalità, ma soprattutto una disponibilità davvero unica.

18 tra medici e farmacisti, suddivisi in due squadre denominate Antivirus e SiVax, si sono dati battaglia sui campi del Circolo Tennis Vicenza in una serie spettacolare di doppi.

Alla fine si é imposta la collaudata coppia Stella/Pieropan su Rossati/Ragni.

Grazie al contributo dei colleghi e del Circolo Tennis Vicenza sono stati raccolti circa 700 euro destinati al Cuamm medici per l’Africa, una delle associazioni che seguiva Carlo Morisani, sempre pronto a dare il suo contributo a chi si trovasse in difficoltà.

E oggi più che mai il ricordo di Carlo ci fa capire quanto ci manchino la sua simpatia, ironia e lo spendersi a favore degli altri. Da medico vero quale lui era!