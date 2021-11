L’Arzignano Valchiampo vola a suon di gol anche a Cattolica

CATTOLICA CALCIO 1923 – ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-6

CATTOLICA: Scotti, Landolfo (40’ st Mengucci), Nanni, De Angelis (24’ st Sabba), Docente (26’ st Nisi), Zebli, Palazzi (16’ st Manfroni), D’Angelo, Aprea, Traini, Abubakar. All. Lilli.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Bacchin, Pasqualino, Casini (20’ st Pellielo), Molnar, Fyda (14’ st Cescon), Forte, Calì (14’ st Gnago), Moras (14’ st Beltrame), Gning, Antoniazzi (25’ st Grancara), Bigolin. All. Bianchini.

ARBITRO: Silvera di Valdarno

MARCATORI: 16′ pt Antoniazzi, 29′ pt Bigolin, 2′ st Moras, 13′ st Calì, 22′ st Antoniazzi, 31′ st Gnago.

CALCIO SERIE D – Vola a suon di gol l’Arzignano Valchiampo che espugna il Calbi di Cattolica con un tennistico 6-0 grazie alle reti di Antoniazzi (doppietta), Bigolin, Moras, Calì e Gnago.

Parte in pressing la squadra di casa che trova un paio di occasioni, ma al 16’ l’Arzignano Valchiampo si porta in vantaggio con la prima rete firmata da Manuel Antoniazzi. L’azione parte da una rimessa laterale, assist perfetto di Forte e colpo di testa del numero 20. Continuano il gioco gli uomini di Mister Bianchini che al 29’ trovano il raddoppio con il gol del capitano. Sul calcio d’angolo tirato da Casini, recupera Forte che passa a sua volta a Pasqualino. Il difensore butta in area e trova Bigolin pronto e preciso ad insaccare. Allo scadere del primo tempo ci prova ancora il Cattolica, prima con Nanni (il suo colpo di testa finisce fuori) e poi con Docente (Bacchin para).

Il secondo tempo si apre subito con la rete in diagonale di Moras (2’). Il tiro lungo di Bacchin viene recuperato da Fyda che passa a Calì, assist per Moras che va in rete superando Scotti e saltando tutti gli avversari. La quarta rete gialloceleste arriva poco dopo con Calì. Il gioco parte da Bigolin: Antoniazzi riceve e passa a Moras. Il numero 10 cerca Casini ed è proprio del vicecapitano l’assist che porta Calì in porta.

Al 22’ doppietta di Antoniazzi. Un’azione corale dell’Arzignano Valchiampo con Pasqualino, Forte, Beltrame e Cescon, trova Forte calciare in rete. Scotti para, ma la ribattuta viene recuperata da Antoniazzi che realizza la quinta rete della gara.

Sul finire punta all’area Abubakar, esterno alla rete. Manfroni trova invece la respinta puntuale di Bacchin. Al 31’ Gnago sigla la sesta rete dopo aver ricevuto palla da Beltrame in contropiede. Si chiude così il match.