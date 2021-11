Roberto Baggio alza la coppa degli Europei in mostra a Vicenza fino a domenica

CALCIO – Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione della tre giorni “Azzurri d’Europa” promossa da Aic, Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Erano presenti il sindaco Francesco Rucco, il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron, il presidente di Aic Umberto Calcagno con il direttore generale Gianni Grazioli, il direttore Mercato Italia, Figurine e card, di Panini spa Antonio Allegra, l’ex attaccante della nazionale e della Juventus Roberto Bettega.

Poco prima dell’inaugurazione il sindaco ha accolto nel suo ufficio a Palazzo Trissino l’ex calciatore Roberto Baggio e ha scattato una foto con lui con la coppa Euro2020 e davanti alla sezione della mostra Panini dedicata all’ex pallone d’oro.

“Siamo molto emozionati di avere qui a Vicenza per tre giorni la coppa Euro2020 che ci riporta ad un giorno indimenticabile per tutti, tra l’altro in un periodo che ci ha segnati profondamente – ha detto il sindaco Francesco Rucco –. Siamo la prima città nel Veneto ad ospitare questo importante trofeo che ha un significato particolare e che è divenuto simbolo della ripartenza e del successo dopo la fatica. Sempre da oggi a domenica sarà possibile visitare la mostra delle figurine Panini con una sezione dedicata ai due palloni d’oro vicentini, l’indimenticabile Paolo Rossi e l’ex azzurro Roberto Baggio”.

“Ringrazio l’Associazione italiana calciatori per averci permesso di rivivere le emozioni di quella emozionante serata a Wembley, portando a Vicenza la coppa Euro 2020 – ha aggiunto il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron –. Abbiamo scelto quale location la casa di tutti i vicentini, il Comune, e, in particolare la Loggia del Capitaniato che si affaccia nella piazza storica della città. Il nostro grazie va anche a Panini per la mostra, in sala Rumor, dedicata agli appassionati delle figurine dei calciatori e delle maglie della Nazionale”.

Da venerdì 26 a domenica 28 novembre in Loggia del Capitaniato sarà esposta la coppa Euro2020, conquistata lo scorso 11 luglio a Wembley dalla Nazionale di Mancini contro l’Inghilterra e realizzata da maestri artigiani che lavorano per un’azienda vicentina.

Inoltre, nella sala Mariano Rumor di Palazzo Trissino sarà possibile visitare la mostra delle figurine Panini dedicata alla storia del calcio, dei Mondiali e degli Europei, organizzata da Aic e da Panini con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e il patrocinio del Comune di Vicenza, allestita in collaborazione con la Fondazione Orione 80 onlus.

L’esposizione darà la possibilità di ripercorrere le figurine che edizione dopo edizione, a partire dal 1980, l’azienda modenese ha dedicato a tutte le Nazionali partecipanti agli Europei, per degli album da sempre ambiti da appassionati e collezionisti. Un itinerario che permetterà così di scoprire e riscoprire, oltre ai nostri azzurri, una straordinaria rassegna di calciatori europei.

Arricchita dalla presenza di ben sette maglie azzurre originali dell’Europeo 2020, la mostra ospiterà anche uno spazio dedicato a due Palloni d’Oro vicentini: il compianto cittadino onorario Paolo Rossi e Roberto Baggio.

L’ingresso ad entrambe le esposizioni è gratuito.

Le mostre si potranno visitare venerdì 26 novembre, dalle 13 alle 18, sabato 27 dalle 10 alle 19 e domenica 28 dalle 10 alle 18.