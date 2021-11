Dopo Ferrara Mc Control Diavoli Vicenza “scivola” anche a Milano

HOCKEY IN LINE SERIE A – Mc Control Diavoli Vicenza torna da Milano a secco di punti e con una sconfitta per 6-0 che pesa dopo quella all’overtime di Ferrara, soprattutto sul piano del morale e dei nervi che in alcuni momenti sono saltati. Il cammino è lungo e i biancorossi devono ancora trovare equilibri tra le linee, la condizione ottimale e quel pizzico di fortuna per far girare le cose nel verso giusto. Dal canto suo Milano ha perso alcune pedine dalla scorsa stagione, ma su un’ossatura ben consolidata ha inserito dei giocatori che possono risolvere la partita in ogni momento e ai quali non bisogna lasciare nemmeno un centimetro di spazio, vedi per esempio Fiala che ha siglato subito una doppietta costringendo i Diavoli a scoprirsi e a correre maggiori rischi ed è andato a segno anche nel secondo tempo.

Il primo tempo inizia subito in salita per i Diavoli che vanno sotto dopo 44 secondi e chiudono in svantaggio di quattro reti e con due giocatori in panca puniti: un unico power play a favore in cui sono stati pericolosi, tuttavia non abbastanza incisivi, anche grazie ad un Mai sempre pronto e presente. Equilibrio nel possesso del disco, però padroni di casa micidiali sul piano offensivo con una grande capacità di concretizzare positivamente ogni occasione. I biancorossi hanno provato una reazione, hanno impensierito la difesa avversaria con Sigmund, Delfino, Zerdin e Francon, ma non hanno trovato la conclusione vincente e dopo il 3-0 hanno accusato il colpo.

Nella seconda frazione di gioco in 4 contro 2 i Diavoli subiscono ancora e mentre sta rientrando Simsic, capitan Banchero, dopo una grande parata di Frigo, ci riprova, va in dribbling, mette a sedere il golie vicentino e segna il quinto gol. Vicenza regge in 4 contro 3 e al rientro di Sigmund tenta un assalto che non ha fortuna mentre sul capovolgimento di fronte è di nuovo Fiala ad avere la meglio mettendo a segno la sua tripletta per il 6-0 dei milanesi. Gli animi si scaldano, i vicentini non trovano spazi e la rete, c’è uno scontro che diventa rissa fra Ronco e Pace e, dopo lunghissimi minuti di confronti fra arbitri e giocatori, arriva la decisione per l’espulsione di Pace e Ronco e due uomini per parte in panca puniti, compreso Nicola Frigo che alla terza penalità termina la sua partita. Le squadre riprendono 3 contro 3, ma alla fine della penalità rientra prima il biancorosso e non il milanese, con nuova interruzione del gioco, nuovi confronti fino alla ripartenza in 4 contro 4. I Diavoli tentano di accorciare le distanze e hanno qualche occasione: Mai è in serata e i vicentini devono stare attenti a non scoprirsi e lasciare spazio agli avversari sempre pericolosi. Negli ultimi minuti occasionissima di Zerdin, servito da Sigmund, con Mai che ancora una volta chiude la porta e padroni di casa che difendono il risultato fino al fischio della sirena.

“C’è poco da commentare al termine di una partita così, dove tutto quello che poteva andar storto è andato storto – ha dichiarato a fine gara il biancorosso Nicola Frigo. – Alla fine il risultato parla da solo e se proprio dovevamo perdere una partita in questo modo meglio adesso che più avanti. Sicuramente sarebbe meglio non perderne neanche una, ma fa parte del percorso di crescita del nuovo gruppo, però da adesso in poi non dobbiamo più sbagliare. Dobbiamo solo abbassare la testa, lavorare duro e farci trovare pronti ai prossimi impegni importanti che andremo ad affrontare”.

Milano Quanta – Mc Control Diavoli Vicenza (4-0) 6-0

Milano Quanta: Mai, Pignatti, Andrysek, Hodge, Gambin, ederle, Vendrame, Lusignani, Fiala, Sica, Blecastro, Banchero, Ronco. All. Sommadossi D.

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Zerdin, Pace, Baldan, Frigo N., Simsic, Dal Sasso. All. Maran F.

Arbitri: Ferrini e Gallo

RETI. PT: 0.44 Fiala (M), 11.28 Fiala (M), 12.54 Ronco (M), 14.57 Banchero (M) pp; ST: 21.00 Banchero (M) pp, 22.38 Fiala (M).

La foto di copertina é di Carola Fabrizia Semino