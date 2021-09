BASKET SERIE B MASCHILE – Sarà la splendida cornice di Sala degli stucchi, a palazzo Trissino, ad ospitare la presentazione ufficiale di Pallacanestro Vicenza in vista dell’inizio del prossimo campionato nazionale di serie B che prenderà il via domenica 10 ottobre con il derby contro la Virtus Padova, in trasferta.

L’appuntamento é per venerdì 1° ottobre, alle ore 12 e saranno presenti le autorità comunali.