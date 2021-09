ATLETICA LEGGERA – Un altro weekend entusiasmante e ricco di soddisfazioni per l’Atletica Vicentina Brazzale a Caorle. Alla finale Oro dei societari assoluti la formazione femminile sale per la prima volta sul podio della rassegna grazie al secondo posto in classifica collezionando 170,5 punti, arrivando a solo quattro punti e mezzo dall’Atletica Brescia al terzo successo tricolore consecutivo con 175 punti.

Completa il podio femminile il Cus Pro Patria Milano con 155 punti. Bravi anche gli uomini dell’AV Brazzale quinti con 122,5 punti ad un solo punto dal quarto posto. Vittoria per la formazione dell’Enterprise Sport & Service con 183 punti. Il miglio risultato ottenuto dalle donne arancioni in questa rassegna era stato il quinto posto ottenuto per ben quattro volte (2014, 2016, 2017, e 2018).

Elena Bellò – Foto Grana/Fidal

Podio 400 hs con Alice Muraro – Foto Grana/Fidal

Nella seconda giornata di gare tre i successi individuali firmati dagli atleti arancioni. Al femminile si ripete nei 400 hs (59″88) Alice Muraro dopo la vittoria di sabato nei 100 hs.

“Sono davvero contenta – il commento a caldo di Muraro – Sono riuscita a portare il massimo dei punti alla mia società, questo era l’obiettivo principale. Lo scorso weekend avevo vinto i 100 hs e i 200 con i nuovI personali. Sono soddisfatta di queste due settimane. Nei 100 hs avevo il quarto tempo, ma sono riuscita a vincere: c’era molto vento contro e, nonostante i quattro tentativi di partenza, sono rimasta concentrata. Nei 400 hs mi aspettavo un crono migliore, però la pista non spingeva molto. Abbiamo lottato per lo scudetto, ci siamo arrivate vicine, qualcosa non è andato come sperato, tuttavia resta un gran risultato”.

Elena Bellò domina gli 800 con il crono di 2’03″49 dopo una gara sempre al comando. Muraro e Bellò sono scese nuovamente in pista, qualche ora più tardi, con la 4×400 con le compagne Mariasole Muraro e Zoe Tessarolo. Il quartetto chiude al terzo posto con il nuovo record sociale di 3’43″43. Tre gli argenti ottenuti grazie alle prove di Rebecca Lonedo, Arianna Battistella e Ottavia Cestonaro. Lonedo giunge seconda nei 5000 dopo essersi fatta carico dell’andatura per gran parte della gara siglando il nuovo personale di 16’07″68. La junior Battistella è seconda nei 200 con 24″62 e Cestonaro nel lungo con 6.25, a due centimetri dal primo posto, dopo il successo nel triplo. Buona prova di Francesca Bellon quinta nell’asta con 3.60 e stesso piazzamento per Ilaria Casarotto nel giavellotto 42.73. Decimo posto per Diletta Fortuna che piazza il disco, dopo due nulli iniziali, a 37.56.

Rebecca Lonedo – Foto Grana/Fidal

Podio 4×400 femminile – Foto Grana/Fidal

Al maschile un’altra vittoria per Manuel Lando nell’alto con 2.14 alla prima che prova ad incrementare il primato personale con tre tentativi validi a 2.20. Un combattivo Enrico Brazzale sale ancora nel podio conquistando l’ argento negli 800 (1’51″05) dopo il terzo posto di ieri nei 1500. Brazzale è sceso di nuovo in pista nella staffetta 4×400 con i compagni Lorenzo Frivoli, Matteo Galvan e Michele Bertoldo. Il quartetto giunge ai piedi del podio con il crono di 3’16″44. Al traguardo applausi e saluti per Galvan che chiude così la sua carriera agonistica. La squadra consegna all’azzurro una maglietta con scritto grazie per tutti questi anni. Ben si difendono Matteo Beria quinto nei 400 hs (54″24), Catalin Bodean sesto nel martello (52.61) e Daniel Zarpellon ottavo nel peso (14.07). Riccardo Miglietta nel lungo è nono con 6.57, Stefano Furlani undicesimo nei 5000 (15’30″75), dopo aver corso i 3000 siepi il giorno precedente, e Davide Guidolin 12° nei 200 (22″33).

Manuel Lando – Foto Grana/Fidal

L’AV Brazzale si prepara a affrontare l’ultima fatica tricolore con la finale nazionale dei campionati di società della categoria allievi in programma il prossimo weekend a Brescia. Anche in questa occasione il club arancione si presenterà al completo con entrambe le formazioni U18.