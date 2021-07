Nuovo arrivo per Pallacanestro Vicenza: dal Roseto ecco Fabio Massimo Sebastianelli

BASKET SERIE B MASCHILE – Dopo il rinnovo di Chiti Pallacanestro Vicenza è lieta di comunicare l’ingaggio di Fabio Massimo Sebastianelli, junior classe 2001, nato il 1° novembre 2001.

Giocatore atletico, alto 195 centimetri, Fabio è originario di Palestrina e arriva come rinforzo sugli esterni. Sebastianelli proviene dal settore della Stella Azzurra Roma, squadra in cui ha militato fino al 2018

prima di approdare a Roseto, dove in Eccellenza ha chiuso un campionato a più di 16 punti di media. Nelle stagioni successive, Roseto l’ha utilizzato in doppio tesseramento (prima con Teramo, in Serie C Silver, quindi a Giulianova in Serie B dove ha conosciuto coach Ciocca). Nella passata stagione ha quindi giocato per tutto l’anno solo con la Liofilchem Roseto, siglando il proprio season high (13 punti) proprio contro Vicenza, nella partita vinta dagli abruzzesi 76-67. In regular season ha segnato quasi 8 punti di media.

Giocatore moderno, dotato di fisico, capace di tirare con proprietà e di adattarsi a diversi ruoli,

Sebastianelli è un giocatore con ampi margini di crescita. La voglia di emergere e di sacrificarsi per

farlo hanno convinto la Pallacanestro Vicenza nell’investire sul romano classe 2001, scelta

caldeggiata anche da coach Cesare Ciocca.