Luca Munarini torna a… casa: vestirà di nuovo la maglia del Calcio Schio

CALCIO DILETTANTI – L’attaccante Luca Munarini è di nuovo un giocatore del Calcio Schio.

È un importante ritorno per il club di via Mantova che ritrova il bomber di casa, andando a riformare così

la coppia d’attacco Munarini-Primucci che negli anni ha fatto sognare tutti i tifosi giallorossi.

Arrivato a Schio nella stagione 2018-2019, ha condotto la squadra anche nell’anno seguente, quello

della storica promozione in Eccellenza. Il campionato 20-21, invece, lo ha visto indossare i colori del

Bassano.

Con una considerevole carriera alle spalle tra settore giovanile e prime squadre, il giocatore classe

’93 è pronto ora a scendere di nuovo in campo con la squadra della sua città.

“Ho deciso di tornare a Schio perché sentivo che era la scelta che volevo fare – dichiara – Tornare a giocare a

casa in serenità, ritrovare compagni che sono ormai amici e con i quali ho condiviso tantissimi

momenti belli e anche brutti che ci hanno unito molto. E, poi, ci tengo a lasciare il segno e ad aiutare in

questo progetto la società che merita importanti palcoscenici, senza bruciare le tappe e con costruzione, partendo dal settore giovanile. L’obiettivo personale è quello di cercare di migliorarmi sempre ed aiutare anche i giovani, cercando così di migliorare il mio carattere e il mio essere in campo. Sono convinto che disputeremo

un ottimo campionato: la squadra e i compagni sono forti e sono sicuro che ne arriveranno altri ad

aiutarci in questo percorso. Non vedo l’ora di vedere lo stadio De Rigo pieno di gente e gioire insieme

a tutti i tifosi, Covid permettendo”.