Geidue “romba” al Lessinia Rally: successo per Riccardo Bianco e Nicola Rutigliano

RALLY – È festa grande in casa GEIDUE, che torna dal Lessinia Rally Historic col bottino pieno ottenuto dai due equipaggi schierati al via dell’impegnativo rally veronese che, dopo le nove combattute prove speciali, ha visto salire sul gradino più alto del podio Riccardo Bianco e Nicola Rutigliano, vincitori con la Ford Sierra Cosworth 4×4 Gruppo A: a completare l’impresa ci hanno pensato Stefano Sbalchiero e Federico Casa, primi di classe con la Fiat 127 Gruppo 2.

Gara praticamente perfetta quella del duo della Sierra che ha preso il comando dopo il primo giro di

prove e mantenuto sino al traguardo, aggiudicandosi anche i punti per il TRZ della Seconda Zona e

per il Trofeo Rally ACI Vicenza che ora vede Bianco al comando tra i piloti, dopo due delle cinque

gare a calendario.

Gran bella gara anche per Sbalchiero e Casa che hanno colto i frutti del gran lavoro svolto sulla Fiat

127, prendendo la testa della classifica sulla quarta prova, al pari di Bianco, e mantenendo il

comando sino alla fine, realizzando la ventiduesima prestazione assoluta. Anche per Stefano arrivano

punti pesanti per il Trofeo ACI Vicenza, visto che passa al terzo posto dell’assoluta e al primo di

classe: ancora meglio va al suo navigatore che oltre a primeggiare nella 2-1150, va al comando

nell’assoluta e nella “Over 60”.

“Siamo soddisfatti, e non potrebbe essere altrimenti – commenta Bianco – dopo aver vinto una gara

davvero impegnativa e con un lotto di partenti di alto livello. Abbiamo cercato di attaccare dove si

poteva e controllare in altre fasi della gara, senza mai sbagliare nulla e con un pizzico di fortuna con

la quale, posso ammettere che eravamo in credito. La vettura ci ha assecondato alla perfezione,

gratificandoci per il gran lavoro fatto nella prima parte della stagione e solo nel finale, qualche

rumore strano proveniente dalla trasmissione ci ha messo in allerta, ma tutto è filato liscio fino al

traguardo. Sono doppiamente soddisfatto visto anche il risultato ottenuto da Stefano e Federico

premiati per la regolarità della loro prestazione ottenuta anche grazie al perfetto funzionamento della

loro 127. Colgo l’occasione per ringraziare una volta di più chi ci sostiene e dedico anche a loro la

vittoria”.

