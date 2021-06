Anthea Vicenza Volley ad Agrigento per coronare il sogno promozione in A2

PALLAVOLO FINALE PROMOZIONE – Sabato scorso al Pala Goldoni di Vicenza con un secco 3-0 Anthea Vicenza si è aggiudicata gara 1 della finale dei playoff promozione per la serie A2, mettendo una seria ipoteca sulla conquista del salto di categoria.

Nel ritorno bisogna confermare al Pala Nicosia di Agrigento quanto di buono fatto all’andata contro Pallavolo Aragona. Ne abbiamo parlato con coach Luca Chiappini.

“Sarà una partita molto complicata è difficile – ha esordito il tecnico – però noi abbiamo fatto molto bene la gara di andata e vedremo di riproporre lo stesso tipo di pallavolo”.

Manca veramente poco alla fine di una stagione lunga, difficile ma allo stesso tempo favolosa per la società del presidente Andrea Ostuzzi e su questo Chiappini ha aggiunto: “E’ stata una stagione straordinaria perché è stata lunghissima e irta di difficoltà. Devo fare i complimenti alle mie ragazze perché sono state bravissime a mantenere il focus sull’obiettivo. Mancano poche ore, quindi teniamo ancora alta la concentrazione per la gara che vale una stagione”.

L’ultimo pensiero è per il gruppo delle sue giocatrici: “Sono molto soddisfatto del lavoro fatto con le mie giocatrici quest’anno e della capacità che hanno dimostrato di mettersi in gioco. Tutte, secondo me, hanno fatto un passo avanti sia come atlete che come persone, per cui io mi ritengo soddisfatto a prescindere da quello che sarà il risultato di sabato”.

La partita domani avrà inizio alle ore 18 e la diretta sarà garantita su Facebook a cura della società di casa con link sulla pagina del club biancorosso @Vicenzavolley.