Nel finale sfugge lo scudetto alle ragazze dell’Hockey Valdagno: Matera é tricolore

HOCKEY PISTA – E’ la Roller Matera a conquistare lo scudetto femminile 2020-2021.

Il Valdagno, già vincitore della Coppa Italia 2020-2021 proprio ai danni delle materane, non é riuscito a ripetersi nella finalissima. Eppure era andato in vantaggio per 2 a 0 con Santochirico e Tamiozzo, dimezzato poi dal rigore segnato da La Polla. Ma è il secondo tempo ad assegnare il titolo: il Matera come in semifinale innesta le marcie veloci e subito fissa la parità con il tiro di Luisa Lamacchia. E’ un attimo perchè le ragazze di Antezza firmato il doppio vantaggio in soli 77 secondi, tranciando in due il match. Le giocatrici di Randon rispondono subito con la rete della bomber Tamiozzo, ma non riescono più a superare il portiere Gaudio, sofferente per uno strappo muscolare. Nel concitato finale il Valdagno rischia di pareggiare, invece il gol partita lo realizza ancora Rebecca Taccardi in contropiede.

Nella finalina per il podio vince per 7-2 l’Amatori Modena: tre i gol di Maniero, due per Gallotta. E’ il terzo scudetto per la città di Matera dopo il 2018 e 2015, il primo sponda Roller.

HC VALDAGNO – ROLLER MATERA 3-5 (2-1, 1-4)

Valdagno: Zarantonello, Santochirico, Lorenzato, Cestonaro, Tamiozzo (C) – Cerato, Cortese, Bertinato, Rossetto, Parlato – All. Randon

Roller Matera: Gaudio, Lapolla (C), Taccardi D, Lamacchia Lar, Lamacchia Lui – Taccardi R, Capolupo, Raucci – All. Antezza

Marcatrici: 1t: 7’33” Tamiozzo (rig) (V), 9’55” Santochirico (V), 14’00” Lapolla (rig) (M) – 2t: 2’39” Lamacchia Lui (M), 6’06” Taccardi R (M), 7’23” Lapolla (M), 11’53” Tamiozzo (V), 22’46” Taccardi R (M)