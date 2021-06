Al Dal Molin la finalissima playoff tra Arzignano Valchiampo e Union Clodiense

CALCIO SERIE D – E’ arrivato il giorno della finalissima playoff del campionato di Serie D che sabato pomeriggio, con inizio alle ore 16, allo stadio Dal Molin vedrà di fronte Arzignano Valchiampo e Union Clodiense Chioggia Sottomarina.

I giallocelesti sono arrivati a questa sfida dopo il pareggio per 1-1 con il Caldiero Terme: “E’ stata una partita combattuta ed equilibrata dal primo al centoventesimo minuto e il nostro passaggio del turno è stato oggettivamente sofferto – commenta il tecnico Giuseppe Bianchini – Abbiamo provato una gioia grande, sofferta, ma tremendamente meritata. Alla fine non era giusto che una delle due squadre uscisse, però questo è lo sport: siamo passati noi e siamo felicissimi. Siamo allo stesso tempo stanchi e carichi in vista della finale”.

Adesso si è davvero arrivati all’ultima fatica della stagione, contro un avversario di livello assoluto che ha meritato di arrivare fino a questo punto: “Quelle poche energie che ci rimangono dobbiamo preservarle e metterle tutte in campo sabato. Sono sicuro che i ragazzi lo faranno: vogliamo tutti finire nel miglior modo possibile la stagione. Affrontiamo una squadra forte, organizzata e con giocatori importanti. Ci aspetta una partita dura, però ci siamo e ci giocheremo al meglio le nostre carte”.