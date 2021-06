L’Arzignano Valchiampo al Dal Molin per la semifinale playoff con il Caldiero

CALCIO SERIE D PLAYOFF – In vista della semifinale playoff del Campionato di Serie D, il tecnico dell’ Arzignano Valchiampo, Giuseppe Bianchini, ha parlato di come la squadra arriva alla partita casalinga di mercoledì pomeriggio, alle ore 16, al Dal Molin contro il Caldiero Terme.

Il primo pensiero va all’ultima partita di regular season, il pirotecnico pareggio con l’Ambrosiana che ha portato in dote la matematica certezza del secondo posto: “Ci bastava un punto e lo abbiamo conquistato, soffrendo, ma giocando una sfida vera. E’ stata dura, perché non siamo partiti benissimo. Poi però ci siamo ripresi e l’abbiamo pareggiata con merito: siamo contenti perché abbiamo raggiunto un traguardo davvero importante”.

Adesso si inizia un nuovo step della stagione, i playoff, cui la squadra arriva con grande entusiasmo, e di fronte si troverà una squadra altrettanto vogliosa di ben figurare: “Affrontiamo una formazione, il Caldiero, che sta bene, che corre e che è in condizione psico-fisica ottimale. E’ la prima volta che giunge ad un traguardo come questo, quindi avrà grandissimo entusiasmo. Noi ci arriviamo un po’ stanchi, con diversi problemi fisici, ma siamo consapevoli di poter mettere in campo una squadra seria e forte. Ci teniamo a far bene, anche davanti alla nostra gente, che potrà di nuovo fare il tifo dal vivo”.

L’ingresso allo stadio sarà gratuito ma contingentato: potranno entrare solo i tifosi che hanno prenotato il biglietto. Si invita ad arrivare con ampio anticipo per evitare assembramenti nell’immediato pre-gara e poi ad osservare scrupolosamente le norme di comportamento previste indossando sempre la mascherina