Agnese Gelosi (Nuoto pinnato Tarvisium) d’oro nei 400 di velocità subacquea

NUOTO PINNATO – Da Lignano Sabbiadoro, oramai sede fissa per le manifestazioni nazionali di nuoto pinnato della FIPSAS, la Nuoto Pinnato Tarvisium rientra con un carico di titoli italiani per i propri atleti.

Tra questi la vicentina Agnese Gelosi oltre ai trevigiani Giovanni Benedetti e Martina Mori e al giovane

patavino Tommaso Zampieri, tutti atleti in forza alla società con base a Preganziol (Treviso) e succursale a Piazzola sul Brenta (Padova) che conquista ben 4 ori, due argenti e un bronzo finendo sul terzo gradino

del medagliere maschile giovanile.

La parte del leone la ha fatta Giovanni Benedetti, fresco primatista italiano in vasca corta dei 400

metri di velocità subacquea che vince due ori e due argenti nella categoria assoluta Under 18, rispettivamente nei 200 metri monopinna, nei 400 metri di velocità subacquea, nei 100 metri velocità subacquea e nei 400 metri di superficie. Ci sono stati poi l’oro assoluto di Martina Mori e quello Under 18 di Agnese Gelosi, entrambe nei 400 metri di velocità subacquea.

Completa poi la fantastica trasferta il bronzo giovanile nei 100 metri velocità subacquea di Tommaso Zampieri. A completare la squadra Alberto Bertoldo, Sofia Zanconato, Aurora Galante, Alessia Scaramuzza, Silvia Calzavara e Federico Campagnaro.

Una grande trasferta quindi per la società guidata dai tecnici Fabio Paon e Matteo Perazzolo. Adesso piccola pausa in vista dei Campionati di Categoria di inizio luglio ai quali, oltre ai già citati atleti, si

aggiungeranno anche i più piccoli e quelli impegnati in questi giorni nelle prove di maturità.

Seguiranno poi le prove in acque aperte e i Campionati di fondo di inizio agosto a concludere una stagione già ricca di successi.