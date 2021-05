Domenica Anthea Vicenza Volley nell’… Arena del Volley Team per proseguire nella corsa playoff

PALLAVOLO PLAYOFF SERIE B – Il primo turno dei play off promozione è stato brillantemente superato con una doppia vittoria contro Porto Mantovano.

Domenica a Castel d’Azzano ed il sabato successivo sul parquet amico del palazzetto dello sport di via Goldoni Anthea Vicenza Volley si gioca una chance importante per approdare alle finali di questi playoff promozione per la Serie A2.

Avversario nella doppia sfida Arena Volley Team, squadra veronese che il club biancorosso ha incontrato più volte nella regular season, in amichevole nella fase pre- campionato e nelle pause del campionato senza mai uscire sconfitto.

Nella prima fase dei playoff le veronesi hanno affrontato Volano vincendo in casa 3-1 e guadagnandosi l’accesso alle semifinali nonostante la sconfitta nel ritorno a Trento per 3-2.

“Arena Volley Team è una squadra che lotta – hanno dichiarato le giocatrici beriche – e conoscendole sarà una partita combattuta”.

Tutte a disposizione di coach Chiappini le 14 atlete biancorosse e totalmente recuperata anche il palleggio Simona Marini che per una leggera distorsione alla caviglia aveva saltato gara1 della prima fase e parte di

gara2.

“La squadra è focalizzata sul risultato – hanno proseguito – Stiamo lavorando bene in palestra, arriviamo determinate e siamo quindi positive in vista della partita di andata”.

Nel club biancorosso traspare un cauto ottimismo anche da parte dello staff tecnico: “Giungere a queste partite mentalmente carichi e fisicamente e tecnicamente preparati è importantissimo – ha aggiunto coach Chiappini – Noi stiamo lavorando per arrivarci domenica e domenica saremo pronti”.