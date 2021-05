“Passerella” in Provincia per le ragazze dell’Hockey Club Valdagno vincitrici della Coppa Italia

HOCKEY PISTE – Giovanissime e fortissime: sono le atlete dell’Hockey Club Valdagno che martedì pomeriggio hanno colorato di giallo e di allegria la sala Consiglio di palazzo Nievo, sede della Provincia di Vicenza. A riceverle Francesco Rucco, il presidente della Provincia, che le ha volute incontrare per complimentarsi personalmente per la vittoria della Coppa Italia femminile hockey su pista, conquistata a fine aprile a Forte dei Marmi. Ad accompagnare le 11 ragazze capitanate da Elena Tamiozzo, stella dell’hockey nazionale, l’allenatore Eddy Randon e Giuseppe Rossetto.

“Vicenza è fiera di voi – ha esordito Rucco – La nostra provincia ha una lunga tradizione nell’hockey su pista e voi siete degne eredi di squadre e campioni che hanno scritto la storia di questo sport. Avete portato a Valdagno la Coppa Italia, ma sono certo che non vi fermate qua, perché i risultati raccontano di una squadra destinata a grandi imprese. Siete giovani, avete grinta ed energia, l’augurio che vi faccio è di divertirvi, perché lo sport deve essere prima di tutto divertimento, e di non smettere mai di credere in voi stesse e nella vostra squadra, perché lo spirito di gruppo è una carta in più contro gli avversari.”

Rucco ha omaggiato l’Hockey Club Valdagno con un gagliardetto con lo stemma della Provincia, a significare l’orgoglio dell’intera Vicenza mentre le ragazze hanno ricambiato con una maglia personalizzata per il presidente e un bastone da hockey con la scritta F. Rucco.