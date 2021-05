A Bolzano per il Circolo della spada Vicenza giovanissimi protagonisti: Ginevra Faccioli é seconda, Tommaso Bianchini quinto

SCHERMA – Sabato a Bolzano per la prova di qualificazione territoriale GPG erano presenti per il Circolo della spada Vicenza alla mattina Giulia Rametta e Sabrina Calabrese nella spada femminile Ragazze-Allieve e Cesare Marchesin per i giovanissimi di fioretto. Nel pomeriggio è la volta per il fioretto femminile di Ginevra Faccioli con le Giovanissime e di Amanda Grisi tra le Bambine.

Cesare nei gironi di fioretto ottiene quattro belle vittorie e, classificandosi ottavo, passa direttamente il turno. Poi entra nei primi 8 vincendo 10/6 contro Sartori della Bentegodi. Non supera il passaggio per il podio perdendo 10/2 contro Zambon di Conegliano. Comunque un buon risultato, bravissimo Cesare, settimo!

Nei gironi della spada le nostre atlete si difendono bene. Giulia infila tre belle vittorie e Sabrina con un successo si difende, fermandosi poi nei 32 perdendo 15/7 contro la Lulli della Bentegodi mentre Giulia passa il turno, sconfiggendo 15/7 Mecenero di Schio, entrando nelle prime 16. Si deve poi arrendere per gli 8 contro Baldassa di Castelfranco. Brave entrambe!

Nel pomeriggio Amanda disputa un ottimo girone vincendo 4 assalti e salta la prima diretta. Entra negli otto battendo Schievanin di Treviso. Per il podio incontra Mason di Padova. Perde 10 a 2, ma può essere ben contenta della sua prima gara ufficiale che la vede conquistare un gran bel sesto posto.

Ginevra fa il suo dovere nei gironi ed entra direttamente negli 8. Per i quattro supera 10/6 Zanetti di Treviso e accede alla finale, tirando al meglio, per il primo e secondo posto battendo 10/7 Kanadu sempre di Treviso. La finale è contro Casale di Montebelluna. Perde 10/6 ed è seconda ma, questa è la cosa importante, tirando bene.

Bravissima Ginevra e bravissimi tutti per l’impegno e per gli ottimi piazzamenti.

Domenica a Bolzano é toccato a Ragazzi-Allievi di fioretto maschile. Per il circolo erano presenti Tommaso Bianchini, Ettore Marchesin, Edoardo Vignato e Riccardo Zanin. I gironi vedono Tommaso con tutte vittorie, Edoardo con due, Ettore vince contro tre avversari mentre Riccardo, alla sua prima gara con i nostri colori, non conquista successi.

Tommaso, Edoardo e Ettore saltano la prima diretta. Riccardo perde la sua contro Marchesi della Bentegodi e rimane nei 64: andrà meglio la prossima volta!

Nelle dirette per entrare nei 16 Ettore perde 15/7 contro Girardo di Mestre, Edoardo non supera, perdendo 15/4, Meneguzzi di Mestre mentre Tommaso, battendo Favero di Mogliano 15/1, va avanti.

Tommaso entra negli otto battendo 15/2 Domestici della DLF. Infine la sconfitta per il podio contro Appicelli colloca Tommaso al 5° posto in classifica finale. Bravissimo Tommy !

Con questa gara si conclude la ripresa delle competizioni in tutte le categorie. E’ il momento di elaborare vittorie e, specialmente, sconfitte per migliorarsi e andare avanti.

Un grande applauso a tutti gli atleti che hanno confermato crescita ed impegno.