Per Emanuele Padella grande spavento e ora qualche giorno di riposo

CALCIO SERIE B – In seguito al colpo subìto al minuto 51 della gara LR Vicenza-Brescia Emanuele Padella è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza per accertamenti, che hanno evidenziato un trauma cranico commotivo e concussivo della rachide cervicale.

Le TAC all’encefalo e alla colonna vertebrale hanno dato esito negativo. Il giocatore dall’ospedale ha voluto inviare un messaggio vocale ai propri compagni per tranquillizzarli sulle proprie condizioni, verrà dimesso in serata e dovrà osservare alcuni giorni di riposo.