L’Arzignano Valchiampo in campo contro il Delta Porto Tolle. Bianchini: “Avversari di valore”

CALCIO SERIE D – In previsione del recupero della diciassettesima giornata di andata del Campionato di Serie D, il tecnico dell’Arzignano Valchiampo, Giuseppe Bianchini, ha parlato di come la squadra arriva alla partita casalinga di domenica pomeriggio alle ore 15 al “Dal Molin” contro il Delta Porto Tolle.

Il primo pensiero va ovviamente al momento che la formazione si è lasciata alle spalle: “Purtroppo ci siamo dovuti fermare, mi dispiace molto perché stavamo attraversando un buon momento di forma e risultati, ma non possiamo farci niente e, anzi, dobbiamo vedere anche in questa situazione gli aspetti positivi che può portarci. La cosa più importante è tutelare la salute di tutti, ovvio. Adesso però abbiamo ripreso ad allenarci e vogliamo farci trovare pronti per la prossima sfida: stiamo recuperando alcuni giocatori infortunati e cercando di preparare al meglio il finale di stagione”.

Il primo avversario, dopo lo stop, è il Delta Porto Tolle, squadra davvero forte che, dopo un periodo difficile, sta ritrovando la condizione migliore: “Un’avversaria in salute, che da quando ha cambiato allenatore ha iniziato ad ottenere risultati importanti. Hanno giocatori di livello assoluto. Prima del loro lungo stop erano primi in classifica: hanno avuto un momento di flessione dopo aver ripreso a giocare, ma ora si sono ripresi alla grande. Si tratta di una squadra di grande valore”.