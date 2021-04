Il mister dell’Arzignano punta a rifarsi con gli “interessi”

MISTER BIANCHINI VOLTA PAGINA E GUARDA AVANTI: “ABBIAMO SUBITO L’OCCASIONE PER RIFARCI CON GLI INTERESSI”

Il tecnico dell’Arzignano Valchiampo torna sul ko di Cartigliano che ha interrotto la serie positiva e carica la squadra verso un’immediata reazione già dal turno infrasettimanale di mercoledì contro il Sedico

ARZIGNANO (VI) – In previsione della Decima Giornata di Ritorno del Campionato di Serie D, il tecnico dell’FC Arzignano Valchiampo, Giuseppe Bianchini, ha parlato di come la squadra arriva alla partita casalinga di mercoledì pomeriggio alle 15.00 al Dal Molin contro il San Giorgio Sedico.

Nella strada che porta alla sfida di mercoledì il primo pensiero va ovviamente al ko col Cartigliano, che di fatto ha interrotto una serie positiva molto importante: “Rode tanto aver perso il derby; non abbiamo affrontato il match nel migliore dei modi. C’è tanto rammarico perché tutto l’ambiente ci teneva tenessimo a fare bella figura, e noi per primi. Purtroppo però bisogna accettare il verdetto del campo, recitare mea culpa, io in primis, e guardare avanti”.

Nella seconda partita in cinque giorni, i giallocelesti saranno opposti ad un Union San Giorgio Sedico da prendere debitamente con le molle: “Ci aspetta una partita di quelle toste davvero, perché il Sedico è una squadra in salute, con organizzazione e giocatori importanti, però anche noi stiamo bene e ci giocheremo al massimo le nostre carte. Arriveremo senza dubbio carichi alla partita, desiderosi di rifarci”.

Sul momento il pensiero del mister è molto chiaro: “Stiamo lavorando bene, e i ragazzi si stanno impegnando al massimo: proprio per questo mi dispiace molto il passo falso di Cartigliano. Non faremo drammi, ma dovremo lavorare in maniera anche più intensa, cercando di far bene già dalla partita di mercoledì col Sedico, visto che poi dovremo pensare alla sfida di domenica a Campodarsego”.

Nicola Ciatti

Ufficio Comunicazione FC Arzignano Valchiampo