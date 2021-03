A Roma sconfitta di misura per il Vicenza calcio femminile che nel finale fallisce un rigore

CALCIO SERIE B FEMMINILE – “Questa partita non s’ha da vincere”. Potrebbe essere questo il titolo del match che il Vicenza ha disputato a Roma, terminato 1 a 0 per le capitoline. Non una brutta partita da parte delle biancorosse, che sono riuscite ad esprimere un bel gioco, mettendo spesso sotto le avversarie, ma non hanno saputo trasformare in rete le tante azioni, alcune pericolosissime, create nell’arco dei 90 minuti. Per non farsi mancare nulla nel finale è arrivata anche l’occasione di pareggiare, su calcio di rigore, tuttavia il tiro di Yeboaa ha solamente fatto tremare il palo.

Il Vicenza parte subito forte, grazie alla spinta sulle fasce: il lavoro di Basso e Kastrati da una parte e di Yeboaa e Ferrati dall’altra è encomiabile però le beriche non riescono ad arrivare al tiro.

Paradossalmente la prima occasione, all’8′, è giallorossa: Bianchi sbaglia un rinvio, ma la difesa biancorossa è attenta a scongiurare il pericolo.

Al 18’ Ferrati è bravissima e recuperare un pallone e a servire Basso in profondità: la retroguardia riesce a bloccare il pallone in extremis. Sul capovolgimento di fronte Glaser arriva al tiro: Bianchi vola e toglie il pallone da sotto la traversa.

Altra occasione al 21’ quando la difesa della Roma non riesce a sgomberare bene: il pallone arriva a Ferrati, che si accentra e tira, ma la sua conclusione è sbilenca ed esce di parecchio.

Ci prova da fuori Maddalena al 24’: la sua bella conclusione termina tra le braccia di Di Cicco: dall’altra parte, al 26’ ci prova Filippi il cui tiro al volo esce altissimo.

Maddalena ci riprova su punizione, al 29’, dal margine sinistro dell’area: il suo tentativo a spiovere esce di poco. Al 32’ scambio a centrocampo tra Yeboaa e Ferrati, con quest’ultima che serve Basso: la difesa riesce ad intercettare. Contropiede ed è Bianchi a salvare in uscita su Martinez lanciata a rete.

Al 37’ lancio spettacolare di Ferrati per Basso, che davanti al portiere insacca in rete, ma il guardialinee aveva la bandierina alzata.

Sugli sviluppi di un corner, al 39’, Fasoli mette in mezzo: il colpo di testa di Basso esce di un niente.

Allo scadere Martinez entra in area dalla sinistra e mette in mezzo per Glaser: la difesa biancorossa è ben posizionata e libera.

Si chiude un primo tempo decisamente equilibrato, con buoni cambi di fronte, anche se nessuna delle due squadre è mai riuscita ad essere veramente pericolosa.

Il primo tiro del secondo tempo è di Glaser, al 50’, ma la sua conclusione murata finisce in corner.

Al 54’ Yeboaa è lesta a rubare il pallone a Silvi al limite dall’area: la numero 7 serve Basso, che calcia alto sopra la traversa. Brividi al 59’ quando un colpo di testa di Sossella rischia di finire in rete. Dal corner la Roma non riesce a concludere.

Al 60’ occasionissima biancorossa: Yeboaa è lesta è serve in profondità Basso, che avanza e viene a trovarsi a tu per tu con il portiere: il suo tiro è potentissimo, ma finisce sopra la traversa.

La Roma è pericolosa al 64’ con l’asse Martinez-Glaser lanciata a rete. Provvidenziali gli interventi di Missiaggia prima, in contrasto su Martinez e Larocca poi, che anticipa Glaser.

Bell’azione berica al 72’, nata da un recupero di Dal Bianco, ma la conclusione da posizione defilata di Yeboaa non è abbastanza potente. Al 73’ ancora pericolosa la Roma, sempre con Glaser: è bravissima Missiaggia a metterci una pezza. Altra occasionissima biancorossa al 74’: Yeboaa semina il panico in area, saltando mezza difesa giallorossa e da due passi arriva al tiro. Straordinaria la reazione di Di Cicco, che riesce a mettere in corner con il piede.

Più il tempo passa, più la Roma guadagna terreno. All’83’ passa in vantaggio: pallone lungo per Martinez, appostata nella parte destra dell’area, che stoppa e va al tiro, un siluro potente e preciso che non dà scampo a Bianchi. All’87’, però, la neo entrata Bauce è lesta, entra in area e viene a contatto con un’avversaria: l’arbitro Mirabelli concede il calcio di rigore. Su dischetto si presenta Yeboaa: il suo tiro è potente, fa tremare il palo e torna in campo, con la difesa che sgombera.

Negli ultimi minuti è un parapiglia, con continui cambi di campo, ma nessuna delle due squadre trova la via del gol. Si conclude un match che lascia solo l’amaro in bocca. Il Vicenza ha costruito parecchio, arrivando per due volte vicinissimo al vantaggio e ha addirittura avuto l’occasione del rigore per pareggiare i conti. Viceversa, la Roma, che ha disputato un ottimo match, è riuscita a capitalizzare l’unica vera occasione maturata nei secondi 45’. Una sconfitta pesante in chiave salvezza, che dà la possibilità alle giallorosse di avvicinare il Vicenza in classifica. Ora, c’è però tempo per recuperare le forze e rimettere in ordine le idee: la prossima partita sarà dopo le festività pasquali, l’11 aprile, in casa con il Pomigliano.

ROMA CALCIO FEMMINILE – Di Cicco, Mangrang, Natali (54’ Mushtaq), Polverino (83’ El Bastali), Di Fazio, Sclavo, Filippi, Glaser, Maroni, Silvi (C), Martinez. A disposizione: Casaroli, Bartolini, Crapanzano, Farnesi, Pisani, Peri, Visconti. Allenatore: Roberto Piras

VICENZA CALCIO FEMMINILE – Bianchi, Missiaggia (C, 80’ Balestro), Sossella, Yeboaa, Piovani (87’ Bauce), Basso (73’ Broccoli), Kastrati, Ferrati (46’ Dal Bianco), Larocca, Maddalena, Fasoli (87’ Gobbato)

A disposizione: Dalla Via, De Vincenzi. Allenatore: Cristian Dori

Arbitro: Mirabelli di Napoli (assistenti: Chianese di Napoli e Ferraro di Frattamaggiore)

Marcatrice: 83′ Martinez

NOTE – Ammonite: Margrang, El Bastali (R). Recupero: 0’, 3′

Risultati 20^ giornata Serie B

Roma – Vicenza 1-0, Cesena – Tavagnacco 0-0, Orobica – Brescia 0-1, Ravenna – Pontedera 1-1, Cittadella Perugia 3-0

CLASSIFICA: Pomigliano 36 *; Riozzese Como 34; Cesena e Lazio 32 *; Tavagnacco 32 **; Ravenna 31 *;

Brescia 29; Cittadella 27; Vicenza 26; Orobica 25; Roma 24 *; Chievo 18 *; Pontedera 17; Perugia 5 *

(* una partita in meno)