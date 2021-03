Nella quaterna del Vicenza femminile al Perugia Larocca festeggia il suo primo gol in biancorosso

CALCIO SERIE B FEMMINILE – Il Vicenza non si ferma più. A Tavernelle le biancorosse battono per 4 a 0 il giovanissimo Perugia, grazie alla doppietta di Yeboaa e alle reti di Cattuzzo e Larocca. Un successo importante, che avrebbe potuto essere anche più rotondo se a difendere la porta umbra non ci fosse stato uno splendido portiere, e che permette al Vicenza di scavalcare in classifica Cittadella e Brescia e respirare un po’ in chiave salvezza.

Già al 3’ Yeboaa, ben pescata da Cattuzzo, sul margine sinistro dell’area, entra e mette in mezzo: la conclusione di tacco di Basso è pirotecnica ma velleitaria. Al 9’ Sossella mette in mezzo sempre dalla destra, però il colpo di testa di Piovani esce sulla destra.

Il Vicenza passa al 12’: Kastrati ci crede, mette a terra un pallone e serve l’accorrente Basso, che irrompe in area, arrivando fino alla linea e crossa al centro dove, da due passi, Yeboaa anticipa la difesa umbra e appoggia in rete. Il Perugiaabbozza una reazione, ma non riesce a pungere mentre le beriche sfiorano il raddoppio: Sossellamette in mezzo dalla sinistra, Yeboaa da due passi colpisce di tacco, ma è bravissima Urso a deviarla in corner. Un minuto più tardi, in area, Basso serve sulla sinistra Yeboaa il cui destro è ribattuto ancora da Urso.

Le umbre sono in balia del Vicenza. Quello che fa Ferrati al 26’ è magia: lanciata verso la rete, scarta mezza difesa e, arrivata davanti al portiere, prova un pallonetto che supera Urso, ma termina di poco fuori dallo specchio. Al 29’ capitan Missiaggia resta a terra per un brutto colpo ricevuto da Mazzini, tuttavia riesce a riprendere il gioco: uscirà a fine primo tempo per Fasoli.

Bella azione biancorossa al 37’, che si conclude con un tiro di Kastrati, troppo debole, che termina tra le braccia del portiere. Trenta secondi dopo Basso serve Yeboaa in area, ma il suo colpo di testa é alto.

Altra occasionissima al 41’ quando un bel lancio in area di Sossella pesca Ferrati, sola in area: il suo bel diagonale è respinto da Urso, che si distende e riesce a toccare il pallone.

Il raddoppio del Vicenza arriva al 42’. Il gol è molto simile al primo: Basso entra in area dalla sinistra e mette in mezzo dove arriva Yeboaa che a botta sicura non perdona.

Senza altre emozioni, a parte il primo tiro del Perugia che dalla distanza non centra però lo specchio, si conclude un ottimo primo tempo del Vicenza, che con un pizzico di cattiveria in più avrebbe potuto concludere i primi 45’ minuti con un vantaggio maggiore.

La prima conclusione biancorossa nella seconda frazione arriva al 50’: il tiro da fuori di Ferrati esce di poco e, un minuto dopo, Basso mette in mezzo per Yeboaa, ma la numero 7 non riesce ad agganciare il pallone.

Il 3 a 0 arriva al 61’ ed è un’opera di Cattuzzo: sugli sviluppi di una punizione procurata proprio da lei, il pallone esce dall’area, la n. 21 lo mette a terra ed entra in area di prepotenza, andando ad incrociare con il sinistro e superando Urso.

Al 65’ il primo gol in biancorosso di Francesca Larocca decreta il 4 a 0: punizione dal margine destro dell’area battuta al centro da Sossella, Larocca si inserisce di prepotenza e trafigge di testa il portiere.

Bella azione offensiva del Vicenza al 69’, ma Urso dice di no due volte: la prima sul rasoterra da fuori di Piovani, la seconda sulla conclusione, al volo a botta sicura, di Basso.

Al 71’ Basso mette in mezzo dalla destra: la conclusione di Kastrati, appostata sul palo lontano, a due passi dalla porta, è murata dalla difesa umbra.

Per la prima volta in questa stagione, all’83’ si rivede in campo De Vincenzi, che ritorna dall’infortunio che l’ha vista a lungo fuori dal rettangolo verde. Nei minuti finali, i nuovi innesti Frighetto, Bauce e Bonzi provano a gestire la fase offensiva, ma il Vicenza non riesce a sfondare. Bauce ci prova al 92’, ma il suo tiro esce.

Terzo successo di fila per le biancorosse, che dà la possibilità di affrontare il Tavagnacco, tra due domeniche, con maggior serenità anche se le vittorie di Chievo, Roma ed Orobica non consentono cali di attenzione. Intanto, la settimana prossima, é in calendario il turno di riposo.

VICENZA CALCIO FEMMINILE – Dalla Via, Missiaggia (C, 46’ Fasoli), Menon, Sossella, Yeboaa (78’ Bauce), Piovani (71’ Bonzi), Basso, Kastrati (83’ De Vincenzi), Ferrati, Larocca, Cattuzzo (71’ Frighetto). A disposizione: Bianchi, Dal Bianco, Maddalena, Broccoli. All. Cristian Dori

PERUGIA CALCIO FEMMINILE – Urso, Bortolato, Accettoni (75’ Dominici), Di Fiore, Timo, De Monaco, Tola, Mazzini (56’ Orsi), Serluca (C), Benoist (46’ Galassi), Gwiazdovska. A disposizione: Bayol, Accettoni, Cerasa

All. Luciano Mancini

Arbitro: Cortese di Bologna (assistenti: Girgenti di Firenze e Melynchuk di Bologna)

Marcatrici: Yeboaa al 12’ e al 42’, Cattuzzo al 62’, Larocca al65’ (V)

NOTE: Recupero: 1’, 3’. Ammonita: Mazzini (P)

Risultati 18^ giornata di Serie B femminile: Pomigliano – Chievo 1-3; Brescia – Lazio 1-1; Roma – Cittadella 2-1; Cesena – Pontedera 4-1; Orobica – Como 2-1; Ravenna – Tavagnacco rinviata; Vicenza – Perugia 4-0

CLASSIFICA: Pomigliano 33 *; Tavagnacco ***, Como e Cesena 30; Lazio 28 *; Ravenna 27 *; Vicenza 25; Brescia * e Cittadella 23; Orobica 22; Chievo 18 *; Roma 15 ***; Pontedera 13; Perugia 5 ***

(* una partita in meno)