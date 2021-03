Bassano corsaro a Montebello: decisivo il gol dell’ex Galbas alla fine del primo tempo

HOCKEY PISTA .- SERIE A – Nel derby di anticipo della 21esima giornata, si impone l’Ubroker Bassano per 3 reti a 2 e sale così momentaneamente al quinto posto superando il Valdagno. Una vittoria giallorossa maturata alla fine del primo tempo quando è riuscita a ribaltare l’iniziale svantaggio di 1 a 0 firmata al sesto punto da Tataranni, concludendo in rete un rigore parato da Pertegato. Al 17esimo minuto il pareggio di Pablo Cancela su tiro diretto mentre decisiva è la rete dell’ex Pol Galbas su assist ancora di Cancela, decisivo a sorprendere la difesa biancorossa. Nel secondo tempo l’Ubroker fissa il 3-1 con Marc Coy ma subito Tataranni riduce il gap segnando ancora in ribattuta sul tiro di rigore (3-2). Lo stesso giocatore biancorosso fallisce un altro rigore, mentre il Bassano si compatta e non permette nessun tiro pericoloso alla propria porta. Bassano sale al quinto posto, mentre il Montebello rimane all’ottavo posto. Sabato il resto della 21esima giornata con il match clou tra Sarzana e Valdagno.

CAMPIONATO SERIE A1 – ANTICIPO 21a GIORNATA

Mercoledì 3 marzo 2021 – ore 20:45 – Palasport di Montebello (VI)

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO – UBROKER BASSANO = 2-3 (1-2, 1-1)

Tierre Montebello: Nicoletti E, Nicoletti D, Tataranni, Miguelez, Fariza – Paiva, Bertinato, Perettto, Bolla, Bovo- All. Chiarello



Ubroker Bassano: Pertegato, Amato (C), Galbas P, Coy, Cancela – Festa, Milani, Canesso, Baggio, Verona – All. Crudeli



Marcatori: 1t: 6’08” Tataranni (M), 17’38” Cancela (tir.dir) (B), 20’54” Galbas P (B) – 2t: 3’43” Coy (B), 4’40” Tataranni (M)

Espulsioni. 1t. 17’38” Nicoletti D (2′) (M)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Marcello Di Domenico di Correggio (RE)