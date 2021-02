Primato stagionale a Madrid per Federica Del Buono a 4’13″44 sui 1500

.

ATLETICA – A Madrid al World Indoor Tour Gold continuano i passi in avanti di Federica Del Buono: al rientro in una gara indoor all’estero a sei anni dal bronzo europeo di Praga, l’azzurra dei 1500 centra il primato stagionale con una prova coraggiosa, completata al quarto posto con il crono di 4:13.44, quasi tre secondi meglio di quanto fatto sabato pomeriggio ad Ancona in occasione del secondo posto tricolore (4:16.32). La mezzofondista dei Carabinieri che nel 2015 corse la distanza in 4:08.87 resta incollata al gruppo delle migliori per l’intero sviluppo della gara: successo per l’etiope Hirut Meshesha (4:09.42) davanti alla spagnola Marta Perez (4:10.34) e alla tedesca campionessa europea delle siepi Gesa Felicitas Krause (4:12.02).