La Migross Asiago giovedì all’Odegar contro i Fassa Falcons

Giovedì sono in programma tre partite della Alps Hockey League. Due sfide sono di recupero della fase Return-2-Play.

All’Odegar si gioca la gara d’andata – quindi con possibilità di pareggio al 60′ e nessun punto in palio – tra la Migross Supermercati Asiago Hockey ed i Fassa Falcons. All’Olimpico, invece, in pista per chiudere la doppia sfida tra Sg Cortina Hafro contro HC Val Gardena.it.

All’andata, lo scorso 3 ottobre, s’imposero le Furie per 6-2, Ladini, quindi, che difendono 4 gol di vantaggio. L’unica partita della “Fase 2” della stagione regolare è quella tra i Wipptal Broncos Weihenstephan e l’EHC Lustenau. I Broncos, in casa di vittoria da tre punti, possono salire in testa alla classifica.

Non si giocherà, invece, la sfida di sabato 14 novembre tra Migross Supermercati Asiago Hockey e i Rittner Buam: la gara é stata posticipate a causa di misure mediche precauzionali riguardanti il Covid-19.