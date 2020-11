Mister Di Carlo: “Il lavoro c’è, meno i risultati: fiducia e ottimismo!” [VIDEO]

CALCIO – Verso Cremonese-LR Vicenza che si gioca domani pomeriggio allo stadio di Cremona a porte chiuse per l’emergenza covid-19 – E’ un Mimmo Di Carlo un po’ seccato dal pessimismo che si respira nell’ambiente della tifoseria quello che ha parlato oggi in conferenza stampa a “Casa Vicenza” alla vigilia del match di Cremona. L’allenatore biancorosso però è determinato nel suo ottimismo e nella volontà di far funzionare la squadra biancorossa. “Le prestazioni ci sono – ha detto in sintesi – anche se non vi sono ancora i numeri. Ricordo che ben due volte ci saremmo meritati la vittoria. Abbiamo preso 7 gol e ne abbiamo segnati 6. Abbiamo un match da recuperare. …”

“Cosa ci serve?” si domanda retoricamente: “Più malizia, più agonismo in campo, un atteggiamento da serie B”.

“Per vincere in B – prosegue – ci vuole più omogeneità nella squadra, dobbiamo diventare più squadra e meno unione di singoli. Insomma va trovato un equilibrio e per farlo bisogna lavorare e giocare, e poi ci vuole fiducia: allora arriveranno i risultati!”

Mister Di Carlo parla anche di VAR in serie B. Alla domanda posta dai giornalisti risponde: “Il VAR non risolve tutti i problemi, lo sappiamo, ma se ci fosse stato in campo forse avremmo 2 punti in più!”

