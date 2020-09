Colpo Bardiani CSF Faizanè: Kevin Rivera firma per due anni

Kevin Rivera, scalatore ventiduenne originario del Costa Rica, vestirà i colori della Bardiani CSF Faizanè nelle stagioni 2021 e 2022. Il giovane e talentoso atleta nonostante la sua giovane età ha già siglato numerosi successi tra i professionisti, collezionando ben 9 successi in quattro anni, 3 nel 2020, tra vittorie di tappa e classifiche generali. Vincitore della classifica general del Tour of China nel 2017 e del Sibiu Tour nel 2019, ha sempre ben figurato in classifica generale nelle corse a tappe conquistando anche 4 maglie di miglior giovane e due maglie dei gran premi della montagna. Nel 2021 e 2022 è alla ricerca del definitivo salto di qualità per il quale ha scelto di cercare nuovi stimoli e sfide nel team Bardiani CSF Faizanè.

Kevin Rivera si presenta con queste parole: “Sono felice di poter affrontare il nuovo anno, con un nuovo team e nuovi compagni. Si tratterà di due anni molto importanti per me e per la mia definitiva crescita come atleta. Il mio obiettivo è quello di portare vittorie importanti al team e di poter partecipare, meritandomi la convocazione, al Giro d’Italia 2021 per testarmi in una delle corse a tappe più importanti del mondo.”

Nel 2020 Kevin Rivera sarà ancora impegnato nei mondiali di Imola questo week-end con la maglia del Costa Rica, per poi dedicarsi e concentrarsi alla preparazione della nuova stagione, in maglia Bardiani CSF Faizanè.

PALMARES:

2020:

1° Tour de Langkawi – Tappa 4.

1° Vuelta al Tachira – Tappa 6.

1° Vuelta al Tachira – Tappa 7.

Miglior Giovane Vuelta al Tachira

Miglior Scalatore Vuelta al Tachira

2019:

1° Classifica General Sibiu Tour.

1° Sibiu Tour – Tappa 2

1° Tour of China II, tappa 3

Miglior scalatore, Tour of China II

Miglior Giovane – Vuelta Ciclista Chile.

Miglior Giovane – Tour of Bihor

Miglior Giovane – Sibiu Tour

9° Milano-Torino.

2018:

1° Vuelta al Tachira – Tappa 7.

2017:

1° Classifica Generale – Tour of China II

1° Tour of China II – Tappa 7

Miglior scalatore Tour of China II