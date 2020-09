Nicola Dalmonte per il centrocampo biancorosso

LR VICENZA – Arriva dal Genoa CFC, a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del club biancorosso, Nicola Dalmonte, centrocampista esterno classe ’97.

Nella scorsa stagione ha disputato la prima parte di campionato nel Lugano scendendo in campo nella massima serie svizzera in 10 occasioni, siglando una rete, per lui inoltre 4 presenze in Europa League. Nella seconda parte dell’annata sportiva ha vestito la maglia del Trapani dove con 17 presenze ha siglato 3 reti, condite da 3 assist.

Vanta 7 presenze in Serie A con le maglie di Cesena e Genoa e 41 presenze in Serie B e 5 reti segnate con il Cesena.

Ha vestito la maglia azzurra in 18 occasioni nelle Nazionali U20, U19, U18 e U17, realizzando due reti”.