BASEBALL – Al Vicenza BSC il derby con Valbruna Palladio (serie C). Amato, Munaretto e Porro in azzurro (softball)

Serie C

Il Ceppo Vicenza – Valbruna Palladio 11 – 10

Al primo giro di boa di questo campionato la classifica sorride alla Gastronomia Il Ceppo Vicenza che con 3 vittorie marcia a punteggio pieno. Il torneo post Covid quest’anno sarà necessariamente breve e prevede 3 confronti fra le 4 squadre partecipanti a questo girone. Siamo quindi ad un terzo del campionato e, a fine agosto, riprenderà con la seconda fase. Intanto i ragazzi di Carlos Padilla se ne vanno in vacanza con il massimo del punteggio e guardano dall’alto rispettivamente il Bolzano, a seguire il Trento e la Valbruna Palladio. Nessuna illusione. Non sarà facile restare in vetta perché tutte le squadre hanno messo a dura prova la formazione del Vicenza Bsc.

Ma intanto andiamo ad esaminare l’ultima gara disputata sul diamante dei Pomari a Vicenza che tante emozioni ha suscitato. Già il punteggio finale dice la sua con il divario risicato anche se al Ceppo restava ancora il turno chiusura in battuta ma da regolamento, quando una squadra è in vantaggio nell’ultima ripresa non si effettua il turno in attacco. Emozionante è stata la sequenza dei punti segnati con un susseguirsi di segnature, pareggi e sorpassi da parte di entrambe le squadre. Una bella lotta, avvincente. I risultati parziali di parità sono stati registrati nel primo inning: 1 a 1; nel quarto inning: 6 a 6 e nella sesta ripresa: 8 a 8. Dall’inning successivo e fino al termine, il 9°, il Vicenza Bsc ha sempre mantenuto il vantaggio di 1 punto chiudendo la partita sull’11 a 10. Anche lo score sostanzialmente parla di equilibrio con 8 battute valide per parte; gli errori, solo 1 per la Palladio e 2 per il Bsc.

Giacomo Padilla (nella foto di copertina)ha chiuso la partita con una prestazione efficacie con lanci veloci che hanno messo in difficoltà le mazze avversarie.

Ottima prestazione dei ricevitori: Mattia Berton per 7 inning e Giovanni Munaretto per 2. Sempre per il Ceppo Vicenza Bsc, hanno battuto valido Luis Uzcategui 1 doppio e 1 singolo, Giacomo Padilla 1 doppio, Christian Bauit, Ernesto Gallo, Giovanni Munaretto, Michele Valente, Oscar Zin 1 singolo. Per la cronaca il punto della vittoria è stato segnato da Giovanni Munaretto grazie al singolo di Christian Bauit.

Adesso per il Ceppo un paio di settimane di sosta per poi riprendere gli allenamenti dopo Ferragosto in vista della trasferta di sabato 29 a Bolzano.

Softball Under 15

Vicenza Bsc MCO – Rovigo 0-5

Vicenza Bsc MCO – Thunders Castellana 20-9

Carne sul fuoco anche per il softball che nelle ultime due settimane ha giocato prima contro il Rovigo e poi con le Thunders di Castelfranco Veneto. Il Vicenza Bsc MCO ha ottenuto risultati alterni, prima una sconfitta contro il Rovigo, purtroppo determinante per la classifica, e una facile vittoria sulle castellane sabato scorso. Nell’ultima partita si sono avvicendate in pedana Giorgia Trocciola 1 inning 2R 2ER 1H 2K 2BB, Valentina Scattolin 3inning 7R 5ER 4H 1k 6BB 0HP e Vittoria Zumerle 2 inning 0R 0ER 1H 3K 1BB 0HP mentre il piatto è stato difeso da Lucia Munaretto e Giulia Mainente per 3 inning a testa.

In attacco hanno fatto suonare le mazze Giorgia Trocciola con 1 doppio e 1 singolo, Giulia Chiericati con 1 triplo, Lucia Munaretto con 1 doppio e Claudia Amato, Emma Facchin e Valentina Scattolin con 1 singolo ciascuna.

In queste ultime partite per il Vicenza Bsc MCO hanno giocato: Claudia Amato, Irene Cesarotto, Giulia Chiericati, Emma Facchin, Ilaria Franceschini, Giulia Mainente, Lucia Munaretto, Cristina Russo, Valentina Scattolin, Martina Signorini, Margherita Taroni, Giorgia Trocciola e Vittoria Zumerle. Allenatrici: Elisa Bruno, Chiara Caufin e Valentina Pozzi.

Ora pausa estiva. Si riprenderà venerdì 11 settembre a Padova contro la squadra locale.

Nazionali di Softball Under 15 e Under 18

Proprio in queste ore sono arrivate le convocazioni di 3 atlete tesserate con il Vicenza Bsc per partecipare con le rispettive nazionali al torneo di softball “Summer Challenge” che si svolgerà sui diamanti lombardi di Bollate, Caronno, Legnano e Saronno dal 24 al 27 agosto. Le azzurre Under 15 e Under 18 giocheranno con le pari età della Repubblica Ceca e delle squadre locali.

L’obiettivo di questo torneo, come precisa la Federazione, è di consentire alle atlete di indossare la casacca azzurra dopo la cancellazione delle competizioni continentali e mondiali per il 2020.

Le atlete convocate: Under 15, Claudia Amato, che gioca anche in doppio tesseramento con i Dynos Verona. Under 18, entrambe in prestito al Bussolengo: Valeria Munaretto e Sofia Porro. A queste ragazze (nelle foto) un grande “in bocca al lupo”.