LR VICENZA – Lorenzo Simeoni alla guida della Primavera

Sarà Lorenzo Simeoni a guidare la Primavera biancorossa nella prossima stagione.

Allenatore Uefa A, dopo un biennio di grandi risultati sportivi e di parallela crescita dei giocatori delle squadre Allievi Under 17, a mister Simeoni viene affidato il compito di guidare, in un campionato importante come quello Primavera, i giovani che proprio con il tecnico biancorosso si sono distinti in ambito nazionale. Simeoni sarà affiancato in campo dal collaboratore tecnico Dan Vesterby Thomassen, già nello staff biancorosso ed ex difensore della nazionale danese.

Lo staff sarà completato dal preparatore atletico e coordinatore dell’area fisico-atletica Paolo Guderzo, dal preparatore dei portieri Carlo Gelmetti e dal mental coach Guido Bresolin.

Il medico della squadra Primavera sarà il Dott. Sergio Faresin mentre l’area fisioterapica sarà coordinata dal Dott. Agostino Padovan.

Il team manager della squadra Primavera sarà Giuseppe Sammarco, i dirigenti accompagnatori Giuseppe Fipponi e Fulvio Benetti: la logistica ed i trasporti saranno curati da Lino Broglio.