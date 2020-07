MOTORI – Anche il Team Bassano si rimette in moto

E’ il settore della regolarità a far ripartire l’attività sportiva del Team dall’ovale azzurro.

5 equipaggi al “Colli Isolani” dopo il buon risultato di Giacoppo alla Stella Alpina

Romano d’Ezzelino (VI), 4 luglio 2020 – È stata la “Stella Alpina” dello scorso fine settimana ad aver ridato il via alla stagione sportiva del Team Bassano, dopo il forzato stop avvenuto ai primi di marzo a causa della nota emergenza generata dal Covid-19

L’ultimo fine settimana di giugno ha visto lo svolgersi di una delle classiche della regolarità: la celebre Stella Alpina, gara di tre giorni che ha toccato diverse note località del Trentino Alto Adige. Al via c’erano Andrea Giacoppo e Daniela Grillone Tecioiu i quali, dopo un inizio di gara molto promettente con la Mercedes 230, hanno concluso in quinta posizione assoluta aggiudicandosi il Raggruppamento e la classifica assoluta delle prove di media.

E Andrea Giacoppo sarà nuovamente all’opera domenica 5 luglio alla Regolarità dei Colli Isolani, gara con la tipologia della turistica in programma ad Isola Vicentina; sarà affiancato dalla figlia Anna sull’Autobianchi A112 Abarth. E alla manifestazione isolana, saranno altri quattro gli equipaggi al via, tutti nella categoria auto storiche. Torna al volante Filippo Viola e lo farà alla guida di un’Alfa Romeo 33, affiancato da Daniel Gerunda; toccherà poi a Nicola Randon e Marco Stragliotto con la Fiat X 1/9, mentre con una Fiat 127 si schierano al via Edoardo e Matteo Zuccante. Chiudono il quintetto, su A112 Abarth, Andrea Stocchero e Francesca Sandri. La gara partirà dal centro di Isola Vicentina alle 11 e si concluderà a partire dalle 16.35.

Oltre alle gare di regolarità, il mese di luglio rivedrà all’opera anche i rally con diversi equipaggi che si stanno preparando ad affrontare l’atteso Rally delle Vallate Aretine che darà il via al Campionato Italiano e al Trofeo A112 Abarth Yokohama; per l’evento del 24 e 25 luglio, il Presidente Mauro Valerio annuncia già – ad iscrizioni ancora aperte – oltre venti equipaggi al via: un numero che riporta fiducia ed ottimismo dopo il difficile momento vissuto nei mesi scorsi.

