CALCIO – Parte la preparazione dell’ArzignanoValchiampo dopo i tamponi negativi

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO, TEST NEGATIVI E ORA LAVORO SUL CAMPO. I DOTT. OSELLADORE E LAZZARO RAFFORZANO LO STAFF MEDICO

Per rispettare al meglio i protocolli sanitari, l’area medico-sanitaria del club gialloceleste è stata implementata con due figure – Nel frattempo, dopo la conferma di negatività dei test sierologici e tamponi, al via il lavoro collettivo sul campo

ARZIGNANO (VI) – Inizia il lavoro sul campo in gruppo per l’FC Arzignano Valchiampo, in previsione della doppia sfida con l’Imolese Calcio 1919 valida per i playout del Campionato di Lega Pro. Le sedute collettive sono iniziate dopo che i tamponi e i test sierologici a cui sono stati sottoposti i giocatori e lo staff gialloceleste hanno dato esito negativo.

Nel frattempo si comunica che l’area medico sanitaria è stata implementata con l’inserimento nello staff del Dott. Giorgio Oselladore (Medico dello Sport) e del Dott. Alberto Lazzaro (Pneumologo) per ottemperare al meglio al protocollo sanitario vigente.

Si intende ringraziare il Centro Medico Polispecialistico di Costabissara, il cui direttore amministrativo, il Dott. Luca Rossi ha impegnato tutta la competenza del suo staff per assolvere a tutte le incombenze legate al protocollo Covid-19.

Nicola Ciatti

Ufficio Comunicazione FC Arzignano Valchiampo