DIAVOLI AND FRIENDS – Insieme a sostegno dell’ospedale di Vicenza

In questo periodo di emergenza sanitaria, in cui anche tutte le attività sportive sono state costrette al blocco totale, la sensibilità e l’attenzione del mondo dello sport verso chi soffre e necessita di sostegno si sono fatte sentire.

E i Diavoli, per far sentire anche il loro appoggio, hanno deciso di dare il proprio aiuto per contribuire all’acquisto di materiale, in particolare le visiere utilizzate da medici e personale sanitario dell’Ospedale di Vicenza, necessario per la lotta al Covid-19.

L’iniziativa, partita da un’idea e dalla volontà dei giocatori della prima squadra, vuole coinvolgere tutto il mondo Diavoli, e non solo: dirigenti, famigliari, atleti di ogni squadra e ragazzi del settore giovanile, tifosi, simpatizzanti dell’hockey in line o anche sportivi e non che vogliono dare il proprio contributo.

Come? Versando direttamente, tramite bonifico, il proprio contributo alla Fondazione San Bortolo con le seguenti indicazioni: codice IBAN IT 90 X 03069 11894 10 000 000 2765 (Banca Intesa San Paolo – Ag.Corso Palladio ), intestato a Fondazione San Bortolo e con causale DIAVOLI. In questo modo sarà possibile tracciare quanto riusciamo a donare come Diavoli e anche quanto la Fondazione avrà a disposizione per l’acquisto delle visiere.

Perché le visiere? Perché sono un dispositivo di protezione necessario per il personale sanitario impegnato ad assistere e curare i pazienti di Covid-19, e perché le visiere in qualche modo accomunano gli atleti dell’hockey ai veri eroi di questi tempi: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, volontari, personale addetto alle pulizie degli spazi ospedalieri, insomma tutti coloro che si trovano in prima linea in questa battaglia. I Diavoli con questo gesto vogliono far sentire e trasmettere la loro carica, la loro forza, il loro carattere e la loro determinazione a chi combatte ogni giorno contro questo virus e a chi veramente si può definire eroe.

E quando si potrà tornare in pista, ospiti alla prima gara casalinga dei biancorossi o alla prima occasione in cui si tornerà a giocare, chiameremo i rappresentanti della Fondazione per regalare una maglia con le firme di tutti e per suggellare questa amicizia.