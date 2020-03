Dalla Curva Sud del LR Vicenza un grazie ai sanitari del San Bortolo

TIFOSI – Un bel gesto quello dei tifosi di “Vicenza Curva Sud 1902” (identità sui social che ha comunicato l’iniziativa) che in queste ore hanno fatto esporre davanti all’ingresso dell’Ospedale San Bortolo uno striscione per ringraziare tutto il personale sanitario molto impegnato in questa emergenza coronavirus.

Scrivono sui socialnetwork:

“Oggi è stato apposto questo striscione davanti all’ospedale San Bortolo di Vicenza, grazie all’aiuto della protezione vivile e del Comune berico, non potendo noi muoverci da casa. Il periodo non è facile, tutto il nostro Paese sta soffrendo e alcune aree sono state colpite in maniera veramente dura, ma ancora non basta per scoraggiare l’animo di tante persone che hanno deciso di contrastare questa catastrofe, nei limiti dello loro possibilità.

Ecco, il nostro pensiero va a coloro che questi limiti li hanno anche superati: medici, infermieri e personale ospedaliero in genere che stanno fungendo da prima linea ius questa estenuante battaglia. A loro il nostro messaggio di gratitudine, ma anche di carica per spronarli a non arrendersi, a non mollare!

E’ firmato “il popolo biancorosso”, perché lo abbiamo voluto fortemente tutti.

Perché tutti, oltre ad amare il Lane, amiamo la vita”.