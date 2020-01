CHAMPIONS LEAGUE PULCINI – Le finali

FINALI CHAMPIONS LEAGUE PULCINI – COPPA GIANMAURO ANNI

2009 – ALTO ACADEMY – LR VICENZA 1-3

Marcatori: Morittù (LR), 2 Gamberini (LR), Dal Soglio (A)

2010 – FC VICENZA – MONTECCHIO MAGGIORE 1-2

Marcatori: Ferrari (MM), Corato L. (MM), Tirrito (FC)

2009 – CALIDONENSE – NOVOLEDO VILLAVERLA 3-1

Marcatori: Carraro (C), Roma (N), De Marco (C), Pilan (C)

2010 – SAN VITALE 95 – ALTO ACADEMY 2-4

Marcatori: 2 Scapin (S), Sampietro (A), 2 Luca (A), Benetti (A)

2009 – NOVOLEDO VILLAVERLA – ALTO ACADEMY 1-3

Marcatori: 3 Tisato (AA), Peron (N)

2010 – FC VICENZA – ALTO ACADEMY 1-2

Marcatori: Bigi (FC), Amoh (A), Benetti (A)

2009 – LR VICENZA – CALIDONENSE 0-1

Marcatori: Boffo (C)

2010 – MONTECCHIO MAGGIORE – SAN VITALE 95 3-0

Marcatori: Cracco (M), 2 Segna (M)

2009 – NOVOLEDO VILLAVERLA – LR VICENZA 2-2

Marcatore: Morittu (V), Velo (N), Pettinà (V), Canzian (N)

2010 – ALTO ACADEMY – MONTECCHIO MAGGIORE 2-0

Marcatori: Romeo (A), Luca (A)

2009 – CALIDONENSE – ALTO ACADEMY 0-1

Marcatori: Mustafa (A)

2010 – FC VICENZA – SAN VITALE 95

FOTO DI ALESSANDRO ZONTA