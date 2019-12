Leandro Simi al Real Futsal Arzignano

L’Arzignano piazza un colpo da novanta nel mercato di riparazione riportando in Italia l’attaccante Leandro Simi.

Classe 1977 originario di San Paolo arriva a rinforzare il pacchetto offensivo dei biancorossi chiamati per forza di cose a fare sei punti nelle ultime due sfide salvezza del girone di andata contro Aniene (domani sera 20.45 al PalaTezze) e Latina (il 27 dicembre). Sbarcato in Italia ieri mattina, Simi ha già incontrato i nuovi compagni di squadra riallacciando i rapporti con Amoroso e Marcio già avversari ai tempi del Grifo quando vestiva la maglia del Perugia.

Protagonista in A con la maglia del Maritime nella scorsa stagione, il neo biancorosso ha vinto tutto con la maglia della nazionale brasiliana conquistando il titolo mondiale nel 2012. “Sono pronto a dare tutto per questa società importante – spiega Simi – non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e aiutare l’Arzignano a salvarsi in serie A”.