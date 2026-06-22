La Leggenda di Bassano va in onda: il motorismo storico conquista la radio

Bassano del Grappa, 22 giugno 2026 – Non soltanto un evento automobilistico, ma un racconto di passione, persone, cultura e territorio. È questo il significato della collaborazione tra La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto e Rai Radio Tutta Italiana, protagonista di un innovativo progetto editoriale sostenuto dall’Automotoclub Storico Italiano ASI che ha accompagnato l’edizione 2026 della manifestazione lungo tutto il suo percorso tra Veneto, Dolomiti e Alto Adige.

Per quattro giorni, le voci di Chiara Caccioppoli e Flavio Massimo hanno seguito, talvolta da molto vicino, gli equipaggi attraverso alcuni dei più suggestivi paesaggi alpini italiani, raccogliendo testimonianze, emozioni, aneddoti e racconti che hanno permesso al pubblico di radio e social media di vivere dall’interno l’atmosfera unica di uno degli eventi più prestigiosi del motorismo storico internazionale.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Direttore Radio Digitali Specializzate e Podcast Gianfranco Zinzilli che ha da subito creduto nel valore del progetto, rappresenta un importante passo avanti nel percorso di valorizzazione culturale del patrimonio automobilistico italiano. Partendo da un punto di vista differente e puntando su strumenti come la radio ed i social media, infatti, il fascino delle vetture storiche è stato raccontato non soltanto come espressione tecnica e collezionistica, ma come passione inclusiva capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, ben oltre la cerchia degli appassionati.

Il progetto si inserisce perfettamente nella filosofia di ASI Circuito Tricolore, il format promosso dall’ASI e sostenuto dai patrocini del Ministero della Cultura, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’ANCI e della RAI, che riunisce i più prestigiosi eventi nazionali organizzati da club federati come il Circolo Veneto Automoto d’Epoca CVAE con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale italiano attraverso il turismo lento, la scoperta dei territori e la divulgazione della cultura motoristica.

Il materiale raccolto nel corso dell’evento costituirà inoltre la base per contenuti radiofonici e podcast dedicati alle grandi storie del motorismo storico italiano, contribuendo a diffondere presso il grande pubblico una cultura che rappresenta una componente fondamentale dell’identità industriale e sociale del nostro Paese.

Un percorso che trova ulteriore continuità nel lavoro svolto da La Manovella, la rivista ufficiale dell’Automotoclub Storico Italiano, da sempre impegnata nella divulgazione della cultura motoristica attraverso approfondimenti, reportage e testimonianze che raccontano il valore storico, tecnico e umano dei veicoli d’epoca.

Questa collaborazione sperimentata in anteprima nel contesto de La Leggenda di Bassano dimostra come il motorismo storico possa oggi dialogare con nuovi linguaggi e nuovi strumenti di comunicazione, raggiungendo pubblici differenti e contribuendo alla tutela e alla valorizzazione di un patrimonio culturale unico al mondo.

Perché dietro ogni automobile storica non c’è soltanto un motore, ma una storia da raccontare.