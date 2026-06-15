Il Vicenza calcio a 5 dopo la promozione in C2 vuole crescere ancora

“Faccio i complimenti più sinceri, da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale, a questi ragazzi e a tutti i responsabili del Vicenza calcio a cinque – le parole dell’assessore Zilio -. Appena un anno fa presentavamo la nuova squadra, nata dalle ceneri di una precedente società, e dopo una sola stagione stiamo già festeggiando una promozione. Un traguardo importante arrivato grazie all’impegno e alla passione della dirigenza, dello staff e dei giocatori, a cui auguro che questa sia solo la prima di una lunga serie di soddisfazioni sportive”.

Presente anche il direttore del settore giovanile del L.R. Vicenza Michele Nicolin, che ha sottolineato la qualità della programmazione e la sinergia di intenti per poter guardare ad un futuro ancora più importante, facendo crescere nel frattempo il settore giovanile per il quale bisogna avere pazienza.

Jacopo Tranquilli, presidente del club biancorosso, ha consegnato una maglia ricordo al primo cittadino.

Si è inoltre soffermato sui programmi e obiettivi in vista della prossima stagione.

Per quanto riguarda la prima squadra, il focus sono il salto di categoria (quindi alla C1) e il raggiungimento delle fasi finali di Coppa Veneto.

Riflettori puntati poi sul settore giovanile con la Futsal Academy Vicenza Calcio, partito quest’anno con l’Under 21, che si allargherà con altre tre squadre: l’Under 17, l’Under 12 e l’Under 10.

L’obiettivo della società, grazie al supporto e al sostegno del LR Vicenza e di uno staff del Vicenza calcio a cinque dedicato allo sviluppo della stessa Academy, è quello di riuscire in poco tempo a creare tutto il vivaio della società.