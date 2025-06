Grande festa per la 50ª edizione del “Città di Vicenza” allo Stadio Menti

La fotogallery delle finali del Città di Vicenza al Menti

Giovanissimi Regionali – Longare Castegnero – Montecchio Maggiore 0-3

Giovanissimi Provinciali – Olympia Cittadella – Pedemontana 2-1

Piccoli amici e Primi Calci

Foto di Alessandro Zonta e Francesco Ambrosini

CALCIO GIOVANILE – Si è svolta sabato 7 giugno la prima giornata della storica 50ª edizione della “Coppa Città di Vicenza”, una manifestazione che da mezzo secolo celebra il calcio giovanile vicentino e che quest’anno ha registrato numeri da record allo stadio Romeo Menti.

Protagonisti assoluti i piccoli delle categorie Primi Calci e Piccoli Amici, che hanno colorato il campo con entusiasmo e divertimento, seguiti da due importanti finali dedicate ai Giovanissimi.

Nel torneo Giovanissimi Provinciali a primeggiare è stata l’Olympia Cittadella, che ha superato per 2-1 la Pedemontana in una gara combattuta e ricca di emozioni. Per i Giovanissimi Regionali, invece, netta affermazione del Montecchio Maggiore, che ha battuto per 3-0 il Longare Castegnero, mostrando grande solidità e qualità tecnica.

Tanti gli ospiti illustri in tribuna, a testimoniare l’importanza dell’evento per il territorio. Tra questi: l’assessore allo sport del Comune di Vicenza, Leone Zilio; il consigliere comunale Giacomo Bez; per la FIGC, Valter Bedin, responsabile del settore giovanile e scolastico per la LND Veneto; il consigliere regionale della Lega Nazionale Dilettanti Veneto, Gilberto Cecchetto; Matteo Bozzetto, dipendente della delegazione provinciale FIGC di Vicenza. Presente anche il governatore del Panathlon e delegato provinciale del Coni Giuseppe Franco Falco e per il Vicenza Calcio il responsabile del settore giovanile Michele Nicolin, mentre per le sezioni arbitri, i presidenti di Vicenza, Gianantonio Leonforte, e di Schio, Daniele Urbani.

Un plauso a l’Altair sempre presente in campo per gestire in modo egregio la giornata e a Beppe Sammarco anima della manifestazione che con Tiziano Zaltron e Alice Sammarco hanno diretto al meglio questa straordinaria edizione. Un clima di festa e grande partecipazione che dà lustro al calcio di base e al lavoro quotidiano di società, tecnici, famiglie e dirigenti.

Appuntamento a domenica 8 giugno, sempre allo stadio Menti, a partire dalle ore 10, per la seconda giornata di finali che chiuderà questa speciale edizione del torneo.

Una ricorrenza importante, che conferma quanto Vicenza sia una città viva, attenta e orgogliosa del proprio movimento sportivo giovanile.