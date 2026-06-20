Atletica Pedemontana Veneta vola in pista: podi, record e pass tricolori per gli sprinter

Continua il momento d’oro di Atletica Pedemontana Veneta, protagonista nei meeting di metà giugno tra Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Gli sprinter del sodalizio vicentino hanno raccolto vittorie, podi e importanti qualificazioni ai Campionati Italiani, confermando la qualità di un movimento in costante crescita.

Giambellini e Fongaro dominano a Rubiera

Al Trofeo di Mezza Estate di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, arrivano due successi di grande prestigio firmati dagli atleti del bacino Atletica Arzignano-Ovest Vicentino.

Nei 200 metri maschili Alessandro Giambellini si impone con uno straordinario 21″07, tempo che eguaglia il proprio record personale nonostante il vento contrario e che gli permette di precedere gli avversari con oltre mezzo secondo di vantaggio.

Stesso copione al femminile con Giulia Fongaro, vincitrice del mezzo giro di pista in 24″56. Un risultato che vale non solo il successo nella gara, ma anche il minimo di qualificazione ai Campionati Italiani Under 23, confermando una condizione atletica in continua crescita.

A completare la festa di APV è arrivato il secondo posto di Leo Grace Odje. L’atleta arzignanese, al primo anno nella categoria Under 18 e reduce da un importante infortunio nella stagione indoor, ha fermato il cronometro a 24″90, salendo sul podio assoluto e risultando nettamente la migliore tra le pari età.

Lazzati apre la stagione con una vittoria

Ottimo esordio stagionale nei 200 metri anche per Arianna Lazzati, che al Meeting Run4Malawi di Brusaporto ha conquistato il gradino più alto del podio con il tempo di 25″05.

L’atleta, entrata la scorsa estate nel gruppo velocità di Arzignano, continua il proprio percorso di crescita all’interno del team guidato da Diego Zocca, affiancato dall’ex azzurrina Moillet Kouakou, finalista mondiale junior nella staffetta 4×100.

Buoni segnali dal mezzofondo

Indicazioni positive anche dal settore mezzofondo. Mosè Ferraro ha sfiorato il minimo nazionale nei 3000 siepi correndo in 9’57″93, mentre Francesco Libralato si è fermato a pochi passi dalla qualificazione nei 2000 siepi con il tempo di 6’26″61.

Buona prova anche per Tommaso Bigolin, autore di un 6’47” nei 2000 siepi, mentre Chiara Finco ha affrontato il rientro alle competizioni dopo un periodo di stop.

Montebelluna sorride a Veronica Orso

Nella quinta tappa della Summer League Veneto disputata a Montebelluna, Atletica Pedemontana Veneta ha confermato il proprio eccellente stato di forma.

La staffetta 4×400 femminile composta da Battaglia, Vial, Cracco e Veronica Orso ha conquistato un prezioso secondo posto con il tempo di 4’12″94.

Proprio Veronica Orso è stata la grande protagonista della serata. L’allieva cassolese ha affrontato i 100 ostacoli assoluti contro avversarie più esperte, fermando il cronometro a 14″86. Il nuovo record personale sugli ostacoli da 84 centimetri le è valso anche il minimo per i Campionati Italiani Under 20, raggiungendo così un importante traguardo condiviso con la compagna Leo Grace Odje.

Rigodanzo torna sul podio, Vial sfiora il minimo

Nei lanci è arrivato un importante secondo posto per la junior Anita Rigodanzo, che ha raggiunto la misura di 10,75 metri. Dopo l’infortunio che ne ha rallentato la preparazione in primavera, l’obiettivo resta ora il Campionato Italiano di Caorle, dove si presenterà forte dell’ottavo posto conquistato ai tricolori indoor.

Molto vicina al minimo nazionale anche Giovanna Maria Vial, che nei 100 ostacoli allieve ha corso in 15″17, migliorando ancora il proprio primato personale e confermando una crescita costante.

Buoni riscontri anche per Guglielmo Caregnato, sesto nei 400 metri in 50″02 e sempre più vicino alla barriera dei 50 secondi, e per Aurora Pasetto, che ha sfiorato il minimo per gli Italiani Under 18 eguagliando il proprio stagionale nel salto in alto con 1,58 metri.

Nel salto triplo, infine, quarto posto per Zoe Pretto, impegnata nella preparazione ai Campionati Italiani Under 18 di Grosseto, dove nel prossimo fine settimana sarà tra i protagonisti insieme a Veronica Orso, Campagnolo, Leo Grace Odje e Boschetto.

Con risultati di rilievo in pista e nei concorsi, Atletica Pedemontana Veneta conferma la solidità di un progetto che continua a valorizzare giovani talenti e a portare il proprio nome ai vertici dell’atletica giovanile nazionale.