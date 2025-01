Parte il Città di Vicenza 2025

Aperte le iscrizioni per quella che si annuncia come un’edizione straordinaria, che coinvolgerà tutte le categorie: quelle agonistiche (Allievi e Giovanissimi) e l’attività di base (Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici e Primi calci). Le finali come tradizione si terranno allo stadio Menti

Quest’anno la Coppa Città di Vicenza spegnerà 50 candeline e lo farà in grande stile.

Un traguardo così significativo meritava di essere celebrato con un evento altrettanto speciale. Infatti, dal 28 aprile all’8 giugno 2025, i campi di Vicenza saranno animati da un movimento straordinario, con oltre 250 squadre pronte a sfidarsi in un torneo che coinvolgerà ragazzi dai 6 ai 16 anni, determinati a dare il massimo per conquistare l’ambito trofeo e calcare l’erba dello storico stadio Menti, dove si svolgeranno le finali, grazie alla collaborazione con LR Vicenza e il Comune di Vicenza.

Il torneo sarà ancora più ricco e coinvolgente, articolandosi in due categorie: l’agonistica, riservata ad Allievi e Giovanissimi, sia provinciali che regionali, e l’attività di base, dedicata ai più piccoli: Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. Con oltre 250 squadre partecipanti e un totale stimato intorno alle 10.000 persone tra atleti, famiglie e appassionati, l’edizione 2025 si preannuncia come un evento senza precedenti, destinato a lasciare il segno nella storia della città. Un torneo di questa portata richiede un’organizzazione impeccabile, e per questo è stato creato un team d’eccezione. La gestione è affidata a noi, Sport Vicentino, che ci occuperemo del coordinamento e della comunicazione mentre USD Altair 1963 curerà la parte logistica e regolamentare. A supervisionare il tutto ci sarà il supporto tecnico di LR Vicenza, che metterà a disposizione la propria esperienza e le risorse necessarie per garantire il successo dell’iniziativa. Ma la vera forza di questo evento risiede nella sinergia tra diverse realtà. Fondamentale è stato il contributo della FIGC – Delegazione di Vicenza, del Comune di Vicenza, rappresentato dall’Assessorato allo sport e ai grandi eventi, e di Lane for All ASD, che si occupa di amministrazione e segreteria.

Un evento così importante non sarebbe possibile senza il sostegno di partner e sponsor. Anche quest’anno il supporto principale arriva da AGSM AIM, che ha scelto di sostenere il progetto come sponsor principale. Le iscrizioni per partecipare alla Coppa Città di Vicenza sono ufficialmente aperte e chiuderanno il 1° marzo 2025.

Per registrarsi, basta accedere al modulo online al seguente link: https://forms.gle/bBvgCS4eFkFWLXV77. Sul nostro sito troverete anche tutte le informazioni riguardanti il programma, i costi di partecipazione e le modalità organizzative.