Da aprile a giugno si torna a sognare con la Coppa Città di Vicenza

Prenderà il via la cinquantunesima edizione di una manifestazione che, da oltre mezzo secolo, rappresenta uno dei moment più attesi del calico giovanile di città e provincial con il gran finale in programma allo stadio Romeo Menti sabato 6 e domenica 7 giugno: iscrizioni entro il 1° marzo. Verranno coinvolte tutte le categorie, da quelle di base alle formazioni Allievi e giovanissimi

La Coppa Città di Vicenza raggiunge nel 2026 un traguardo di assoluto prestigio: la 51^ edizione di una manifestazione che, da oltre mezzo secolo, rappresenta il momento conclusivo e più atteso del calcio giovanile della città e della provincia di Vicenza e che, più di recente, ha coinvolto anche società delle province limitrofe. Un evento storico e profondamente radicato nel territorio che, anche quest’anno, registrerà numeri da record con la partecipazione di oltre 200 squadre e migliaia di giovani atleti appartenenti a tutte le categorie del settore giovanile. La Coppa città di Vicenza si conferma così uno dei tornei più importanti e partecipati del panorama sportivo locale.

La manifestazione prenderà il via alla fine di aprile e si articolerà sui campi sportivi della città e della provincia di Vicenza per culminare nel grande appuntamento finale sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, quando le migliori squadre si affronteranno nella prestigiosa cornice dello stadio Romeo Menti.

Protagoniste del torneo saranno le categorie:

Allievi e Giovanissimi , suddivise in Regionali e Provinciali, con qualificazioni da fine aprile al 20 maggio 2026 e successiva fase ad eliminazione diretta dal 23 maggio 2026.

Esordienti 2013 e 2014 , impegnati nei campi di via Calvi e via della Stanga (Vicenza) e/o in altri impianti della provincia messi a disposizione dalle società partecipanti disponibili ad ospitare i gironi di qualificazione (da fine aprile a metà maggio).

Primi Calci 2017-2018 e Piccoli Amici 2019-2020 vivranno un momento speciale con le consuete esibizioni di tutte le società iscritte, allo stadio Menti nei giorni 6 e 7 giugno 2026.

Al fianco della Coppa Città di Vicenza, per la categoria Esordienti 2013 e 2014 ci sarà in consueto Torneo STAR che coinvolgerà le squadre che non si qualificheranno per la fase finale del Città di Vicenza, ma che proseguiranno in un torneo parallelo con finali dedicate che si svolgeranno ai campi di San Pio X tra il 10 e il 12 giugno 2026.

La manifestazione è promossa e organizzata da Sport Vicentino, con il supporto dell’USD Altair 1963 (per gli aspetti regolamentari, accoglienza e logistica), in collaborazione con il Comune di Vicenza – Assessorato allo Sport, le sezioni AIA di Vicenza, Schio e Bassano, la delegazione provinciale di Vicenza della FIGC e Lane For All (per la segreteria organizzativa generale), oltre al Lanerossi Vicenza per la supervisione.

Un grande lavoro di squadra che, già dallo scorso anno, ha dimostrato una condivisione di intenti per la buona riuscita della manifestazione e che ha unito le varie componenti garantendo regolarità sportiva e particolare attenzione ai valori educativi che da sempre la contraddistinguono.

La Coppa Città di Vicenza si conferma così non solo una sana competizione sportiva, ma un evento capace di unire sport, educazione e territorio, offrendo ai giovani atleti un’esperienza indimenticabile per tutto il torneo e, soprattutto, nel suo momento conclusivo ospitato da un luogo simbolo del calcio vicentino, lo stadio Romeo Menti, palcoscenico dei più intensi ed emozionanti momenti di sport della nostra città.

Iscrizioni entro il 1° marzo 2026

Info: 351-3572822 e mail: tornei.laneforall@gmail.com

https://forms.gle/MBCf1PQBGHW9PgXp6