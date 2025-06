Seconda Giornata del Torneo “Città di Vicenza” al Menti

Con grande entusiasmo si è svolta la seconda giornata del torneo “Città di Vicenza”, un evento che ha visto protagonisti i giovanissimi Pulcini 2015 allo stadio Menti. La manifestazione ha messo in luce non solo la passione per il calcio, ma anche lo spirito di sportività e divertimento che caratterizza le categorie giovanili. Le squadre di Olimpia Cittadella, Malo, Camisano e Dueville hanno dato vita a partite emozionanti e combattute, dimostrando grande impegno e talento in campo.

Un aspetto significativo della giornata è stato anche il coinvolgimento delle sezioni arbitrali di Vicenza, che hanno partecipato attivamente all’evento, contribuendo con un importante supporto tecnico e formativo. Tra gli arbitri presenti, si sono distinti nomi noti del panorama locale come Paolo Gaetano Chetta, Gianluca Campagnolo, Domenico Grauso e Tommy Filippi Farmar.

La giornata ha confermato il valore di questo torneo come occasione di crescita sportiva e personale per tutti i partecipanti, dai calciatori agli arbitri, passando per allenatori e dirigenti. L’entusiasmo non accenna a diminuire: il torneo proseguirà con nuove sfide all’insegna della passione e del fair play.

In campo anche altre categorie giovanili, come i Pulcini 2014, gli Esordienti 2012 e 2013, e gli Allievi provinciali e regionali, che si sono sfidati in partite avvincenti. Da segnalare, tra i risultati più significativi, la vittoria ai rigori del Dueville contro l’Unione La Rocca (6-5) negli Allievi provinciali, e il successo del Calcio Schio per 3-1 sul Junior Monticello negli Allievi regionali. Tra gli Esordienti, spicca il netto 7-1 dell’Alto Academy sul San Vito di Leguzzano.

Il torneo “Città di Vicenza” si conferma dunque un’importante vetrina per il calcio giovanile locale, capace di unire sport, formazione e comunità in un clima di entusiasmo e crescita condivisa.

PULCINI 2015

Malo – Olympia 0-2

Camisano – Dueville 0-0

Olympia – Camisano 2-1

Malo – Dueville 0-3

Olympia – Dueville 0-0

Malo – Camisano 1-0

OLYMPIA CITTADELLA – Fabris Carlo, Suma Sartore Luca, Gioppo Nicolo, Svegliado Edoardo, Bevilacqua Alvise, Gobbo Francesco, Geurts Gabriele, Torresan Valentino. Allenatore: Tessarollo Mario e Paolo Belfiore

DUEVILLE – Pilastro Leonardo, Manuzzato Tommaso, Marin Carlo Federico, Marchesin Giovanni, Ouattara Mohamed Siriki, Longo Manfredi, Gennaro Leonardo, Ghirardello Andrea, Teshome Naher Tariku, Zocca Nicolo, Vignaga Andrea, Dall’Amigo Riccardo. Allenatore: Vignaga Giovanni – Dirigenti: Gennaro Stefano e Guerra Carlo

MALO – Malo, Dall’Olmo Federico, Marchioro Leonardo, Dalla Riva Gianmarco, Voinea David Adrian, Graziani Filippo Cristiano, De Marchi Morreale Gabriel, Vicari Edoardo, Dalla Riva Leonardo, Beaupain Leonardo, Piazza Riccardo, Battaglion Liam, Rizzetto Mattia, Kaser Jacob, Dal Pra’ Alessandro, Volpiana Leonardo, Stojanovic Pavle. Allenatore: Fabio Crosara – Dirigente: Elisa Lappo e Silvia Guarda

CAMISANO – Lambert Ryan, Nonni Mohamed, Moisa Nicolas, Pavan Christian, Bulato Marco, Todescato Christian, Buzio Edoardo, Gabrele Cristian, Vellere Elia, Bergamin Giacomo, Rigodanza Alessandro, Basso Pierfrancesco. Allenatore: Alessandro Galliolo – Dirigente: Angelo Fasolo

PULCINI 2014

San Vitale – LR Vicenza 0-0 (dcr 0-1)

Altair – LR Vicenza 0-2

Altair – San Vitale 95 2-1

Camisano – Arzignano 0-3

Camisano – Alto Academy 0-4

Arzignano – Alto Academy 0-1

LR Vicenza – Alto Academy 0-1

Altair – Arzignano 0-4

ALTO ACADEMY – Antoniazzi Luca, Bean Rilian Remy, Cisco Francesco, D’antoni Marco, Di Liddo Riccardo, Falgherozzo Tommaso, Fongaro Giuseppe Sveta, Grotto Mattia, Martini Alessandro, Sella Matteo. Allenatore: Tommaso De Franceschi – Dirigente: Roberto Camandona

LR VICENZA – Benetti Filippo , Berto Jacopo , Cisotto Nicholas , Coriele Marco , Doria Lorenzo, Giaretton Tommaso, Minesso Christian, Orsolon Gianmaria, Ricci Lorenzo, Stefani Nicolo, Vigolo Elia Virginio, Visco Alessandro, Zin Nicolo, Zoccante Edoardo. Allenatore: Diego Gaiarsa – Dirigente: Luca Marzari

ARZIGNANO – Apolloni Lorenzo, Francescon Mattia, Lorenzi Leonardo, Lovato Lorenzo, Mazzocco Cristian, Nikolic Filip, Olivieri Lorenzo, Refatto Brando, Repele Jacopo, Sartori Pietro, Serafini Daniele, Stevanovic Nikola, Talarico Lorenzo. Allenatore: Marco Pevarelli e Alessio Panerotto

ALTAIR – Feltrin Giacomo, Bortolan Nicolò, Chaouadhi Yaaqub, Ijaz Hunzala, Manciu Alessio, Kacnia Kevin, Guoli Pietro, Agzinay Diniel, Perenzin Edoardo, Pinzari Livio. Allenatore: Piantella Umberto, Alessandro Sasso, Matteo Mariotto e Vincenzo Riccio. Dirigente: Milena Gatto.

SAN VITALE 1995 – Aventaggiato Francesco, Bisognin Aaron, Cannella Sebastian, Culpo Edoardo, D’Odorico Gabriele, Eyeh Jonathan Odera, Fongaro Maicol, Marchezzolo Andrea, Nicoli Elia Jacopo, Piana Riccardo, Scaramuzza Matteo. Allenatore: Dolce Andrea

CAMISANO – Bergamin Samuele, Breda Andrea, Ervetti Michele, Monteleone Francesco, Pellizzari Alvise, Pellizzari Nicolas, Perin Andrea, Zinzolo Andrea, Zanotto Justin, Zambotto Nicolò, Vicentini Riccardo, Bazzan Samuele, Capasso Andrea, Franceschetto Gioele P. Allenatore: Pistis Antonio – Accompagnatore: Nardi Enrico.

ALLIEVI PROVINCIALI

DUEVILLE – UNIONE LA ROCCA 6 – 5 d.c.r. (2-2), Marcatori: 10’ pt Sorzato (D), 25’ pt Stokic (ULR), 35’ pt Teran (D), 22’ st Cegalin (ULR)

Arbitro: Dorde Ljiljak (Schio), AA1 Giovanni Gatto (Schio), AA2 Matteo Zordan (Schio)

DUEVILLE – Menandro Davide, Parise Enrico, Sorzato Davide, Guerra Federico, Finco Mattia, Castelli Manuel, Bau’ Lapo, Barbieri Davide, Peserico Gabriele, Maddalena Alex, Teran Paredes Ricardo, Friso Riccardo, Rigo Matteo, Brazzale Nicholas, Zinebi Elmehdi, Zenere Nicolo’, Todesco Gianluca, Campesan Matteo, Barbieri Giacomo, Decembrino Diego, Allenatore: Alberto Fraccaro, Dirigenti: Andrea Rasotto, Francesca Coltro, Carlo Guerra

ALTAVILLA LA ROCCA – Brando Bagante,, Javier Leonardo Cegalin, Leonardo Altissimo, Corrado Ghiotto, Elia Cocco, Mattia Cocco, Filippo Trivellin, Alessandro Dalle Mese, Aleksandar Stokic, Andrea Bari, Miguel Santos Silva, Jacopo Urbani, Thomas Gennaro, Andrea Nicoletti, Diego Battimo, Antonio Perrone, Andrea Savio, Luca Osti, Matteo Uderzo, Steven Zarantonello, Allenatore: Mattia Zanovello, Dirigenti: Saimon Ferrari e Pietro Rigotto

ALLIEVI REGIONALI

CALCIO SCHIO – JUNIOR MONTICELLO 3 – 1

Arbitro: Antonio Malosso (Vicenza), AA1 Marco Meggiolaro (Vicenza), AA2 Alessandro Corritore (Vicenza)

Marcatori: 10′ pt Pietribiasi (CS), 30′ pt Igbinova (CS), 45′ pt Bentoumi (JM), 35′ st Savio Luca (CS)

CALCIO SCHIO – Amrouch Abderrahim, Bee Matteo, Savio Carlo, Antoniazzi Oscar, Martini Davide, Pesavento Davide, Pietribiasi Nicolò, Savio Luca, Igbinovia Evans, Sall Mamadou Sakhir, Fontana NiKolò, Cecati Leonardo, Nichele Gabriele, Inderle Elia, Righele Daniel, Seye Babacar Laye, D’Angola Andrea, Stefani Nicholas. Allenatore Scarpinato Gian Pietro, dirigenti Madrolla Vincenzo Andreu, Pietribiasi Mirco.

JUNIOR MONTICELLO – Lunardon Leonardo, Stella Pietro, Contessi Riccardo, Bertacco Alessandro, D’Angelo Tommaso, Zocca Andrea, Bentoumi Jaakoub, Sidibe Aboubacar Philipe, Ezekwem Micheal Chukwe, Dalla Vecchia Giacomo, Bance Abdoul Khader, Matiz Simone, Gnegne Mahmmoudou Said, Del Favero Enrico, Pozza Matteo, Adinolfi Ugo Omar, Casarotto Marco. Allenatore Lumiera Massimo. Dirigenti D’Angelo Sergio, Cestaro Alessandro e Capellari Eros.

ESORDIENTI 2013

Alto Academy – San Vito di Leguzzano 7 – 1

Marcatori : Crestan 3 (A), Daniele 2 (A), Peruzzi 1 (A), Masiero 1 (A), Dellai 1 ( SVL)

Arbitro: Marco Peruzzi (Vicenza)

ALTO ACADEMY – Cecati Gioele , Crestan Ettore, D’angelo Raoul, Daniele Enea , Ferrari Francesco , Lovato Alessandro , Lovato Luca , Martinello Filippo , Masiero Edoardo , Mendo Marco , Peruzzi Pietro , Scarlassare Lorenzo , Stella Alvise. Allenatore: Giuseppe Bellin

SAN VITO DI LEGUZZANO – Meneghini David, Amounane Achraf, Dellai Franicesco, Dellal Adam, Pizzolato Matteo, Faccin Edoardo, Menin Matta, Boukachaba Anouar, Bean Ender Ellis, Carlotto Riccardo, Jankovic Petar, Tisato Francesco, Guzzonato Francesco, Costantini Mattia, Dalla Pria Giovanni. Allenatore: Alessandro Menin. Dirigenti: Katusha Fabrello, Giovanni Basso

ESORDIENTI 2012

Leodari Caldogno 1

LR Vicenza 2

Marcatori: Maironi (V), Cengia (V), Ekue (C)

Arbitro: Giulio Foscarini (Schio)

LEODARI CALDOGNO: Benrouane El Ghali, Boscardin Leonardo, Bulsei Francesco, Dalla Rovere Leonardo, De Cal Oscar, Ekue Bernard, Innocenti Daniel, Lioto Leonardo, Marolato Riccardo, Mercurio Michele, Moroso Pierluigi, Morra Nicolò, Paoli Raffaele, Sandoli Alessandro, Sare Souleymane. Allenatore: Ouattara Michael Osei. Dirigenti: De Cal Massimo

LR VICENZA: Aghedo Excel Iwinosa, Basso Filippo, Bogoni Alessandro, Brazzale Nicolò, Cengia Pietro, Consoli Diego, Culpo Vittorio, Didonè Jacopo, Florindo Cristiano, Iannacci Federico, Jovic Luka, Maironi Francesco, Marozin Nicolò, Napoli Mario, Retis Lorenzo, Saidani Kussai, Schiavo Desteny, Sorrentino Giuseppe, Stefani Riccardo. Allenatore: Bedin Omar. Dirigenti: Lorenzo Lotto e Filippo Contro

